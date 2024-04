Internado, Anderson Leonardo deixa UTI após quadro de insuficiência renal

Vocalista do Molejo, o cantor Anderson Leonardo seguirá com o tratamento no quarto do hospital onde está internado desde março

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, recebeu alta da UTI e seguirá com o tratamento no quarto da unidade de saúde, de acordo com o novo boletim médico divulgado.

A assessoria do músico confirmou a informação para o site Quem nesta quinta-feira, 11. Lutando contra um câncer raro desde 2022, Anderson foi transferido para a UTI no início desta semana devido a um quadro de insuficiência renal.

"Anderson foi para o quarto e segue em tratamento para o quadro da insuficiência renal. Ele está estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", declarou a assessora Andréia Assis ao veículo mencionado.

Durante a internação do artista, a equipe do Molejo emitiu uma nota de repúdio contra notícias falsas a respeito da saúde de Anderson Leonardo. Através das redes sociais, eles pediram respeito e reforçaram que o cantor estava lúcido, respirando sem a ajuda de aparelhos, além de negar qualquer rumor de que ele teria morrido.

"A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos, por favor, mais respeito", escreveram.

Recentemente, Claumirzinho, um dos integrantes do Molejo, contou em suas redes sociais que o amigo apresentou uma melhora significativa em seu quadro delicado e detalhou a visita especial que fez ao colega de palco.

Fabiana Justus está realizada com o sucesso de seu transplante de medula óssea! Nesta quarta-feira, 10, a influenciadora digital emocionou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo sobre o procedimento. No registro, ela mostra o exato momento em que recebe a notícia positiva durante uma chamada de vídeo com seu marido, Bruno D'Ancona.

Internada para evitar riscos e passar pelas sessões de quimioterapia desde que recebeu seu diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, Fabiana recebeu o transplante de um doador anônimo há poucos dias. No entanto, ela precisou aguardar a 'pega' medular, inclusive, fez um bolão com familiares, amigos e profissionais do hospital para descobrir quando teria a boa notícia.

Por isso, Fabiana combinou com o marido de conferir o resultado do exame que confirmaria o sucesso do transplante através de uma videochamada. No registro, é possível ver a ansiedade dela antes de ler o resultado. Ao descobrir que o procedimento foi bem-sucedido, a influenciadora não contém a emoção e aparece aos prantos com as lágrimas escorrendo. Confira!