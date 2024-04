Integrante do Molejo celebra melhora de Anderson Leonardo: 'Vitória'

Amigo de Anderson Leonardo, o músico detalhou a visita feita para o vocalista do Molejo e comemorou a evolução em seu quadro de saúde

Após a equipe do Molejo divulgar um boletim atualizado sobre o quadro de saúde de Anderson Leonardo, o músico Claumirzinho, integrante do grupo, contou em suas redes sociais que visitou o amigo na última quarta-feira, 3. O cantor, que luta contra um câncer raro, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, após uma piora da doença.

No registro publicado em seus stories no Instagram, Claumirzinho surgiu sorridente e explicou que o artista apresentou uma melhora significativa nos últimos dias. "Encontrei ele bem estável, consciente e bem. É importante a gente comemorar cada momento, cada vitória e evolução. E está sendo muito legal poder comemorar isso", disse ele.

Em seguida, o integrante do Molejo pediu aos fãs que continuem em oração para que Anderson Leonardo possa se recuperar o mais rápido possível. "A gente vê uma melhora, uma evolução tão grande, e ficamos muito felizes. Continuem com as orações, com toda positividade e vamos para frente", concluiu.

No último comunicado publicado no perfil oficial do vocalista, a equipe informou que o músico tem apresentado melhora, mas segue realizando tratamento contra a doença. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", diz boletim médico.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, desde então, está fazendo tratamento. Em 19 de março deste ano, o famoso havia recebido alta hospitalar após realizar um procedimento para bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que visa 'bloquear' as dores sentidas pelo paciente.

No entanto, apenas cinco dias depois, ele precisou ser hospitalizado novamente em estado grave. Anderson Leonardo, que está com a saúde debilitada, tem recebido todo apoio e carinho de seus colegas de palco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Vitor Kley passa por cirurgia

O cantor Vitor Kley surpreendeu ao contar que passou por uma cirurgia. Nesta terça-feira, 2, ele exibiu fotos e vídeos de sua ida ao hospital e contou que precisou ser operado após romper o ligamento do joelho.

O artista está bem e vai aproveitar as férias dos shows para se recuperar. Inclusive, ele contou que teve que mudar os planos de suas férias. A ideia dele era viajar com os amigos para a Indonésia, mas vai ficar em casa por causa da cirurgia.

Na legenda do post, ele refletiu sobre as voltas que a vida dá. "Operei meu joelho e deu tudo certo! Vou contar uma parada pra vocês… Nunca tinha conseguido realizar o sonho de viajar com meus amigos para uma surf trip. Esse ano já tinha tudo pago e já tava tudo certo pra ir pra Mentawaii na indonésia surfar as melhores ondas do mundo com alguns dos meus melhores amigos. Iam irmãos de Portugal, aqui do Brasil e até uns que tão na Austrália. Enfim, não era pra ser, rompi o ligamento do joelho e o troço foi feio", afirmou ele.