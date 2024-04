Como está Anderson Leonardo? Vocalista do Molejo tem quadro de saúde atualizado

Enfrentando um câncer raro, o cantor Anderson Leonardo está internado desde março deste ano e segue no hospital tratando um quadro infeccioso

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve seu quadro de saúde atualizado pela equipe médica responsável por seu tratamento. O artista precisou retornar com urgência à unidade médica no mês anterior após uma piora do câncer inguinal.

Na última quarta-feira, 3, através das redes sociais, a equipe do Molejo informou que o músico tem apresentado melhora, mas segue realizando tratamento contra a doença rara. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira segue em tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral", diz boletim médico publicado.

O cantor foi diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, desde então, está fazendo tratamento. Em 19 de março deste ano, Anderson Leonardo havia recebido alta hospitalar após realizar um procedimento para bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que visa 'bloquear' as dores sentidas pelo paciente.

No entanto, apenas cinco dias depois, ele precisou ser hospitalizado novamente em estado grave. O artista, que está com a saúde debilitada, tem recebido todo apoio e carinho dos integrantes do grupo musical.

Recentemente, em entrevista ao programa 'Domingo Espetacular', da Record TV, Andrézinhocontou que o famoso já tinha apresentado melhora nos últimos dias.

O membro do Molejo ainda revelou um pedido especial feito pelo cantor em uma de suas visitas. "Ele acordou e cantou. Em um momento de lucidez, ele quis tocar. Falou: 'Pega meu cavaco'", declarou Andrézinho, na ocasião.

Ainda de acordo com informações do 'Domingo Espetacular', Anderson Leonardo também pediu para que o grupo siga cumprindo a agenda de shows durante sua ausência.

Filho de Anderson Leonardo faz homenagem para o pai

O cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, está internado em estado grave no hospital durante sua luta contra o câncer. Com isso, o filho dele, Leozinho Bradock, fez uma homenagem para o pai nas redes sociais.

O rapaz relembrou uma foto de sua infância com o pai e falou sobre o amor que sente por ele. "Não é sobre o cara que vocês conhecem por ser bom de repertório, e muito menos o artista insubstituível que ele de fato é. É sobre a minha direção de vida, sobre ser um filho 'rebelde', sobre amar o MEU PAI. Sem mais!", disse ele.

