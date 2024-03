Equipe de Anderson Leonardo da detalhes sobre madrugada do cantor após internação: 'É grave'

Em conversa com a CARAS Brasil, a equipe de Anderson Leonardo, integrante do grupo Molejo, esclarece sobre estado de saúde do cantor

Neste último domingo, 24, o cantor Anderson Leonardo (51), vocalista do grupo Molejo, precisou ser internado novamente. O artista está em tratamento desde 2022, foi quando ele recebeu o diagnóstico de um câncer inguinal que atinge a região da virilha.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do cantor informou que nesta madrugada, ele precisou ser submetido a vários exames. Eles reforçam que vão continuar nos atualizando sobre o quadro de saúde de Anderson, mas, infelizmente, é grave.

E com relação a manhã desta segunda-feira, 25, a equipe de Anderson menciona que estão aguardando os médicos para dar mais detalhes sobre como está o cantor. A assessoria de comunicação do compositor utilizou das redes sociais do grupo Molejo para divulgar a internação.

"A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor", declararam em nota.

Relembre

Na última semana, Anderson Leonardo também foi submetido a uma internação, mas recebeu alta hospitalar após passar cerca de 21 dias internado. Anderson realizou o tratamento no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. Recentemente, o artista precisou passar por um novo procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor.

Em 2022, o músico foi diagnosticado com um câncer que atinge a região da virilha e, desde então, segue em tratamento contra a doença. Logo após realizar o procedimento para 'bloqueio de dor', ainda no hospital, ele recebeu uma visita especial de amigos e compartilhou o momento em seu perfil oficial no Instagram.

Recentemente, em uma entrevista reveladora para o Rocinha Cast, Anderson Leonardo deu novos detalhes do tratamento que enfrenta contra um câncer raro. Ao longo do desabafo, ele contou que além das incertezas da doença, ainda tem sofrido com o julgamento.