Fabiana Justus comove ao mostrar sua reação descobrindo sucesso do transplante

Fabiana Justus está realizada com o sucesso de seu transplante de medula óssea! Nesta quarta-feira, 10, a influenciadora digital emocionou seus seguidores ao compartilhar um novo vídeo sobre o procedimento. No registro, ela mostra o exato momento em que recebe a notícia positiva durante uma chamada de vídeo com seu marido, Bruno D'Ancona.

Internada para evitar riscos e passar pelas sessões de quimioterapia desde que recebeu seu diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda, Fabiana recebeu o transplante de um doador anônimo há poucos dias. No entanto, ela precisou aguardar a ‘pega’ medular, inclusive, fez um bolão com familiares, amigos e profissionais do hospital para descobrir quando teria a boa notícia.

Por isso, Fabiana combinou com o marido de conferir o resultado do exame que confirmaria o sucesso do transplante através de uma videochamada. No registro, é possível ver a ansiedade dela antes de ler o resultado. Ao descobrir que o procedimento foi bem-sucedido, a influenciadora não contém a emoção e aparece aos prantos com as lágrimas escorrendo.

Na legenda, a filha de Roberto Justus explicou que a descoberta se tornou ainda mais especial, já que aconteceu em um dia muito especial para o casal: “Combinamos de abrirmos juntos os exames no dia 9 de manhã. Desde o dia do transplante eu falava que meu sonho era que pegasse a medula no dia do nosso aniversário de casamento”, iniciou.

“Foi a minha "aposta" no bolão. Eram 6:15 da manhã e eu liguei pra ele gravando a tela (pena que o áudio não sai), mas o exame que aparecia para mim era só um dos marcadores, o mais importante não estava aparecendo. O que aparecia para mim já estava muito bom mas eu não estava acreditando”, Fabiana relatou a descoberta.

A influenciadora contou que logo em seguida toda família ficou sabendo: “Até que a enfermeira Camila me confirmou, que a medula pegou e os números estavam realmente MUITO bons. A nossa emoção não preciso nem dizer né, dá pra sentir. Pedi pro Bruno ir correndo acordar a minha mãe que estava dormindo em casa, e foi um chororô de emoção”, contou.

Por fim, Fabi agradeceu: “Eu conversei com Deus no dia anterior, eu literalmente bati um papo com Ele. Falei que ele já havia feito muitos milagres até aqui mas que eu amaria mais esse milagre como um sinal de que Ele está ao meu lado e do meu lado não sairá! E que se fosse da vontade Dele, minha medula pegaria nesse dia tão especial”, ela celebrou.

“E Ele me surpreendeu mais uma vez. Deus é muito BOM! E aí estou eu, com a boca torta de toda mucosite, uma dor inexplicável mas um choro de alegria e de vitória que jamais vou esquecer. OBRIGADA DEUS!”, concluiu Fabiana, que recebeu uma chuva de mensagens emocionantes nos comentários da publicação; assista ao vídeo:

