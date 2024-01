Fabiana Justus celebrou união com marido em casamento luxuoso para 900 convidados; relembre

Fabiana Justus, que comunicou seu diagnóstico de câncer na última sexta-feira, 26, está casada há quase 13 anos com Bruno Levi D'Ancona

Fabiana Justus, que comunicou seu diagnóstico de câncer nas redes sociais na última sexta-feira, 26, tem mostrado registros da sua batalha ao lado dos filhos, Luigi, Chiara e Sienna, e do marido, Bruno Levi D'Ancona. Casada há quase 13 anos, a influenciadora celebrou a união com o amado em um casamento luxuoso para 900 convidados. Relembre como foi a cerimônia.

Em abril de 2011, Fabiana Justus e Bruno Levi D'Ancona se casaram no Hotel Unique, em São Paulo. A influenciadora usou um vestido de organza, tule e renda, além de carregar um buquê de orquídeas na cerimônia."Muitos dizem que começamos a namorar cedo e talvez devêssemos ter aproveitado mais. Eu discordo. Tudo aconteceu no momento certo e agora temos chances de completar bodas de diamante, com 60 anos de união", compartilhou ela à CARAS.

Depois de subir ao altar ao som da canção Can't Help Falling in Love, Fabiana Justus trocou alianças confeccionadas em ouro branco com o empresário, que levavam a gravação dos apelidos do casal, "gordo" e "gorda"."Todos esses maravilhosos momentos são apenas o começo, pois estaremos juntos para sempre. Só de olhar para ela, sei que é a mulher da minha vida", declarou o marido da influenciadora.

Com uma festa para 900 convidados, a festa contou com a presença de famosos como Hebe Camargo, Otávio Mesquita e Renata Abravanel. O evento ainda recebeu um show especial de Claudia Leitte, que fez questão de parabenizar o casal: "Fabi e Bruno formam um casal abençoado. Foi um casamento lindo, emocionante. Amei fazer parte deste momento".

Entre os detalhes da celebração, estavam os 4000 docinhos preparados para a festa: brigadeiros de pistache, crocantinos de coco, camafeus, trufas de limão, damascos com doce de leite, pirâmides de gianduia, bombons de nozes e morangos com chocolate, além de 2400 bem-casados. A decoração contou com tons claros, cores que também predominaram nos vestidos das 12 madrinhas de casamento. "Pensamos em cada detalhe. É muita dedicação, mas o prazer é ainda maior. Quisemos tornar tudo inesquecível. Foi o que aconteceu", destacou Fabiana Justus.