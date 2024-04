Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo é transferido para UTI de hospital

Em tratamento contra um câncer raro, o cantor Anderson Leonardo teve seu quadro de saúde atualizado em um novo boletim médico; confira

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, teve seu quadro de saúde atualizado nesta segunda-feira, 8. O artista, que luta contra um câncer inguinal, está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 24 de março, após um agravamento da doença.

Através das redes sociais, a equipe de Anderson compartilhou um boletim atualizado a respeito da saúde do músico. De acordo com o comunicado, devido a um quadro de insuficiência renal, ele foi transferido para a UTI, mas respira sem a ajuda de aparelhos.

"O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", diz o boletim, assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade de saúde.

Recentemente, Claumirzinho, integrante do Molejo, contou em suas redes sociais que o amigo apresentou uma melhora significativa em seu quadro delicado. Na última quarta-feira, 3, ele detalhou a visita especial que fez ao colega de palco.

"Encontrei ele bem estável, consciente e bem. É importante a gente comemorar cada momento, cada vitória e evolução. E está sendo muito legal poder comemorar isso", disse ele. E completou: "A gente vê uma melhora, uma evolução tão grande, e ficamos muito felizes. Continuem com as orações, com toda positividade e vamos para frente".

O cantor foi diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, desde então, segue realizando tratamento contra a doença rara. Em 19 de março deste ano, Anderson Leonardo havia recebido alta hospitalar após realizar um procedimento para bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que visa 'bloquear' as dores sentidas pelo paciente.

No entanto, apenas cinco dias depois, ele precisou ser hospitalizado novamente em estado grave. O vocalista do Molejo tem recebido todo apoio e carinho de familiares, colegas de profissão, amigos e fãs.

Filho de Patrícia Poeta lamenta recuperação longa após acidente

Filho da jornalista e apresentadora Patrícia Poeta, Felipe Poeta usou as redes sociais na manhã da última sexta-feira, 5, para atualizar seu quadro de saúde. O herdeiro da comunicadora, que acabou sofrendo um acidente enquanto surfava, rompeu o tendão e precisou realizar uma cirurgia.

Em seu Instagram oficial, Felipe reuniu alguns registros com a prancha no mar e lamentou ter que ficar um tempo longe do esporte. Para uma boa recuperação, ele contou que a recomendação médica é passar algumas semanas sem colocar o pé no chão.

"Sentadinho na sala do hospital sem acreditar que vou ter que ficar no mínimo 3 meses sem ter uma visão dessas. Pelo menos, dois dias antes de estourar o joelho surfando meio metro de onda na Barra deu para brincar muito na @surflandbrasil!", escreveu o filho de Patrícia na legenda.