Equipe de Anderson Leonardo lamenta fake news sobre saúde do cantor: 'Respeito'

Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo está na UTI devido a um quadro de insuficiência renal; equipe do cantor repudia boatos de morte

Internado desde o dia 24 de março em um hospital no Rio de Janeiro, o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, precisou ser transferido para a UTI devido a um quadro de insuficiência renal. Durante a madrugada desta terça-feira, 9, a equipe do artista publicou uma nota repudiando fake news sobre sua saúde.

Através das redes sociais, a assessoria de imprensa da banda reforçou que Anderson Leonardo está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos, negando qualquer rumor de que o músico teria morrido. Eles ainda pediram mais respeito durante o momento delicado que o cantor está passando.

"Nota de repúdio: A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos, por favor, mais respeito", escreveram.

Em um novo boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira, 8, o hospital onde o famoso está internado informou que ele havia sido transferido para a UTI. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos", diz o comunicado, assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade de saúde.

Anderson Leonardo foi diagnosticado com um câncer inguinal em outubro de 2022 e, desde então, segue realizando tratamento contra a doença rara. Em 19 de março deste ano, o vocalista do Molejo chegou a receber alta hospitalar após realizar um procedimento para bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que visa 'bloquear' dores sentidas pelo paciente.

No entanto, após cinco dias em casa, ele precisou ser hospitalizado novamente em estado grave. Anderson tem recebido todo apoio e carinho de familiares, colegas de profissão, amigos e fãs.

Recentemente, Claumirzinho, integrante do Molejo, contou em suas redes sociais que o amigo apresentou uma melhora significativa em seu quadro delicado. Na última quarta-feira, 3, ele detalhou a visita especial que fez ao colega de palco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anderson Leonardo (@cantorandersonleonardo)

Fabiana Justus atualiza sobre tratamento oncológico

Nesta segunda-feira, 8, Fabiana Justus completa 22 dias internada. Em tratamento contra a leucemia mieloide aguda, a filha de Roberto Justususou as redes sociais para desabafar sobre o atual quadro de saúde.

A empresária publicou um registro de uma pintura em que aparece abraçando Luigi, seu filho mais novo. Além do pequeno, Fabiana é mãe de Chiara e Sienna, de cinco anos de idade. "22 dias internada. Dos mais desafiadores e difíceis da minha vida. Mas dos mais necessários! Em busca da minha vida de volta ao lado dos meus maiores tesouros... a minha família", iniciou ela na legenda da publicação.

Na sequência, a mãe das crianças confessou que não compartilha mais da vida pessoal em seu perfil por razões médicas. "Não consigo ficar muito no celular porque passo mal, mas vim dar um oi e dizer que seguimos aqui, rumo a CURA! Obrigada pelo carinho e amor de sempre!", finalizou.