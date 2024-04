Gracyanne Barbosa mostra foto de sua marmita do dia

Em meio à separação de Belo, Gracyanne Barbosa mantém sua dieta e mostra foto de sua marmita nas redes sociais

A musa fitness Gracyanne Barbosa mostrou que segue com sua rotina de cuidados com o corpo mesmo em meio à separação do cantor Belo. O término deles se tornou público na semana passada e ela não modificou suas postagens nas redes sociais.

Tanto que a musa mostrou uma foto de sua marmita do dia nesta quarta-feira, 24. Nos stories do Instagram, ela fotografou o que iria comer na hora do almoço. A marmita dela tinha ovos fritos e batata doce cozida.

Além disso, ela segue com os posts na academia e com foco total em seus treinos.

Gracyanne Barbosa fala sobre a decisão de Belo de sair de casa

A musa fitness Gracyanne Barbosa foi surpreendida com a atitude do ex-marido, o cantor Belo, de se mudar da casa onde viviam juntos nesta semana. Os dois estão separados há cerca de 8 meses, mas continuavam dividindo o mesmo tempo. Agora, ele retirou os seus pertences do local e se mudou para outra propriedade.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, Gracyanne disse que ele antecipou a data de sua saída da casa e já retirou suas coisas na terça-feira, 23. “Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei [em casa] e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, contou ela.

A separação deles deu o que falar na internet nos últimos tempos. Eles confirmaram o fim do casamento na semana passada após os rumores virem à tona. Inclusive, ela já teria entrado com os papéis do divórcio na justiça.