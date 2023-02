Sertanejo Marrone deverá passar por cirurgias no final de semana

Colunista revela que o sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, fará uma cirurgia em um hospital de São Paulo

O cantor sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, vai passar por uma cirurgia plástica no final de semana, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Ele informou que o artista é mais vaidoso nos últimos tempos e decidiu realizar novos procedimentos em sua aparência .

O colunista contou que ele deverá fazer um lifting no rosto, e também pretende mexer no nariz. A cirurgia deve acontecer no Hospital São Luiz do Morumbi, em São Paulo, e será feita por uma cirurgiã especializada em nariz.

Há pouco tempo, o cantor Marrone deu um susto nos fãs ao aparecer em um hospital. Na época, ele foi internado apenas para realizar uma endoscopia para investigar a azia que estava sentindo. Ele apareceu na web para tranquilizar os fãs.

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.