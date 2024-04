Jojo Todynho recorda principal dificuldade após a bariátrica: 'Ficava apavorada'

Campeã de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho relatou sua maior dificuldade durante a recuperação da cirurgia bariátrica, realizada há 8 meses

A influenciadora digital e cantora Jojo Todynho está focada em sua nova rotina fitness desde que realizou a cirurgia bariátrica, em agosto do ano passado. Ao longo desses meses, ela tem compartilhado com os seguidores detalhes de seu dia a dia, como treinos puxados na academia e alimentação saudável.

Na noite de terça-feira, 23, Jojo, que já perdeu 50 kg, usou as redes sociais para bater um papo com os internautas e recordou as dificuldades que enfrentou durante a recuperação do procedimento. De acordo com a artista, atualmente, ela já não sente mais nada.

"No começo, porque agora não tenho mais, me engasgava muito com saliva, até bebendo água. Agora, não tenho mais esses engasgos, está de boa. Não sabia lidar e ficava apavorada, o que é pior, porque tem que ter calma nessas horas. Agora, está suave", explicou Jojo Todynho.

Em seguida, ao ser questionada por um internauta qual palavra a descreveria melhor hoje em dia, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, afirmou ser uma pessoa muito objetiva. No início desta semana, a famosa aproveitou o sol do Rio de Janeiro para curtir um dia de praia na companhia de amigos.

Esbanjando simpatia, a futura advogada não se incomodou com os paparazzis e posou toda sorridente para as câmeras. Inclusive, Jojo Todynho impressionou ao mostrar como está seu corpo.

Jojo Todynho abre o coração e revela se tem planos para engravidar

A cantora Jojo Todynho abriu o coração e conversou com os seguidores na noite de quinta-feira, 5, sobre os planos envolvendo sua vida pessoal. A artista, que já está no processo de adoção de um menino angolano, revelou se pretende aumentar a família mais para frente.

Em seus stories no Instagram, Jojo falou sobre a maternidade e explicou que deseja engravidar. "Depois que eu me formar, eu pretendo ter uma menina, um menino. O que Deus me abençoar, é bem-vindo", contou a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV.

Na sequência, ela reforçou que a criança, que em breve estará com ela, não será o único herdeiro. "Vem mais por aí, mas depois que eu me formar, acredito que lá para uns 34, 35, é uma idade muito boa", completou Jojo Todynho.