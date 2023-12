Cantor Marrone se afasta dos palcos para cuidar da saúde

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, cancela sua participação em alguns shows no final de semana para cuidar de sua saúde

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, precisou cancelar sua participação em alguns shows que vão acontecer nesta semana. O artista foi diagnosticado com um problema urinário e precisará descansar. Com isso, o parceiro dele seguirá com a agenda de shows sozinho.

A notícia foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 7, por meio da assessoria de imprensa deles. "Em virtude de um problema urinário, o cantor Marrone estará ausente nas apresentações abaixo. A agenda segue sendo cumprida somente com seu parceiro Bruno", afirmaram.

Bruno vai se apresentar sozinho do dia 7 a 12 de dezembro, dias em que tem shows em Avaré, Curitiba, no Cruzeiro de Daniel e em Belo Horizonte.

Recentemente, Marrone passou por uma cirurgia plástica em seu rosto. Ele fez lifting facial, rinoplastia, blefaroplastia – que mexe nas pálpebras -, otoplastia – que melhora a aparência das orelhas -, lipoaspiração de papada e preenchimento labial. O cantor ainda revelou que teve uma crise de ansiedade ao se ver após a cirurgia. “Eu levei um susto após o pós-operatório, o que é uma coisa normal. Foi um susto apenas. A gente, às vezes, fica olhando o espelho, fica um pouco assustador, é por causa da situação”, afirmou ele ao programa Fofocalizando, do SBT.

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.