Bianca Rinaldi comemora retorno ao SBT após quase 20 anos: "Felicidade imensa"

Bianca Rinaldi retorna ao SBT após quase 20 anos e comemora novidade

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 08h17

A atriz Bianca Rinaldi (48) retorna para as telas do SBT após 20 anos longe da emissora. Nesta segunda-feira, 31, ela revelou oficialmente que fará parte do elenco de A Infância de Romeu e Julieta, novela prevista para substituir Poliana Moça.

Bianca Rinaldi fez sucesso na emissora como protagonista de Pequena Travessa (2002), que contava a história de uma menina que se vestia de menino para conseguir um emprego, mas se apaixonou pelo seu patrão. O papel surgiu depois de participar de Chiquititas (1998) e Pícara Sonhadora (2001).

Em uma reunião de elenco, Bianca contou seu sentimento de estar voltando para a emissora: "Estou muito feliz em estar de volta ao SBT. Comecei aqui a minha carreira como atriz, como protagonista. Fui sempre bem tratada, muito bem recebida pela casa e pelo público. Então é uma felicidade imensa estar de volta nesse projeto tão especial", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bianca Rinaldi (@biancarinaldireal)

Bianca Rinaldi negociou volta ao SBT para estrelar novela infantil em meados de outubro

Conforme a CARAS noticiou, Bianca Rinaldi negociava seu retorno para as novelas do SBT neste final de ano. Ela foi uma das principais estrelas da emissora no início dos anos 2000 e a área de dramaturgia havia oferecido à atriz um papel de destaque nesta próxima produção infantil.

Bianca irá interpretar uma das donas do centro esportivo que será pano de fundo para o folhetim, que será feito em parceria com o Prime Video. As gravações estão previstas para começarem em janeiro de 2023.

Os protagonistas infantis já foram escolhidos: Miguel Schmidt (11), que esteve em Um Lugar ao Sol (2021), e Victtória Seixas (13), que fez O Sétimo Guardião (2018) e O Rico e Lázaro (2017), na Record.

A história segue dois jovens de famílias rivais que se apaixonam perdidamente e decidem viver o amor proibido, mesmo com a desaprovação de seus familiares, levando a eventos trágicos, como o suicídio do casal. O SBT vai adaptar a história aos tempos atuais e ao universo infantil.