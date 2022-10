Atriz Bianca Rinaldi negocia volta ao SBT para estrelar novela infantil, afirma colunista

Após 19 anos fora do SBT, a atriz Bianca Rinaldi negocia volta para estrelar novela infantil

A atriz Bianca Rinaldi (48) negocia seu retorno para as novelas do SBT para os próximos meses. Ela foi uma das principais estrelas da emissora no início dos anos 2000. As informações são de Gabriel Vaquer, do Notícias da TV. Segundo o colunista, a área de dramaturgia ofereceu à atriz um papel de destaque na próxima produção infantil, intitulada A Infância de Romeu e Julieta.

As negociações com a emissora já estariam avançadas mas o contrato ainda não foi assinado. Caso assine, Bianca irá interpretar uma das donas do centro esportivo que será pano de fundo para o folhetim, que será feito em parceria com o Prime Video. As gravações estão previstas para começarem em janeiro de 2023, com o elenco já sendo escalado e a pretensão da emissora é fechá-lo até novembro.

Os protagonistas infantis já foram escolhidos: Miguel Schmidt (11), que esteve em Um Lugar ao Sol (2021), e Victtória Seixas (13), que fez O Sétimo Guardião (2018) e O Rico e Lázaro (2017), na Record.

A história segue dois jovens de famílias rivais que se apaixonam perdidamente e decidem viver o amor proibido, mesmo com a desaprovação de seus familiares, levando a eventos trágicos, como o suicídio do casal. O SBT vai adaptar a história aos tempos atuais e ao universo infantil.

Trajetória de Bianca Rinaldi no SBT

Bianca Rinaldi fez sucesso na emissora como protagonista de Pequena Travessa (2002), que contava a história de uma menina que se vestia de menino para conseguir um emprego, mas se apaixonou pelo seu patrão. O papel surgiu depois de participar de Chiquititas (1998) e Pícara Sonhadora (2001).

Ela deixou o SBT em 2003, e começou uma carreira de êxito na Record. Por lá, fez A Escrava Isaura (2004), Prova de Amor (2005), Os Mutantes - Caminhos do Coração (2007-2009), Ribeirão do Tempo (2010) e José do Egito (2013).