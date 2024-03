Mulher de Juliano Cazarré encanta com cliques inéditos do caçula: "Lindo"

Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o caçula, Estêvão, e os irmãos

Leticia Cazarré explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 25, ao compartilhar cliques inéditos do filho caçula, Estêvão, que nasceu no dia dois de março, e também dos outros filhos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do ator Juliano Cazarré surgiu com o caçula nos braços, e também mostrou o bebê com os irmãos, Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um.

Ao dividir os registros com os seguidores, a mamãe coruja falou sobre como está sendo os seus dias ao lado dessa grande família. "Os dias estão simplesmente lotados", confessou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com a postagem da bióloga e stylist. "Lindas fotos! Transmitem alegria e paz!", disse uma seguidora. "Lotados de amor", escreveu outra. "Quantas fofuras", falou uma fã. "Deus abençoe sua família e suas preciosas sementes", desejou mais uma. "Ele é muito lindo! Que Deus o abençoe grandemente!", comentou uma admiradora.

Confira as fotos:

Juliano Cazarré fala sobre recuperação da filha após nova cirurgia

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma ótima notícia sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de um aninho de vida. A pequena, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, realizou um novo procedimento cirúrgico na última quinta-feira, 21, para trocar a cânula conectada ao pescoço.

"Oi, pessoal! Já fiz tudo que tinha para fazer aqui. Fui muito corajosa, troquei a cânula e tirei sangue para fazer exame. Agora vou me arrumar para ir para casa. Obrigada pelas orações de todos vocês, um beijo", declarou o famoso, como se fosse Maria Guilhermina falando. Saiba mais!