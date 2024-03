Juliano Cazarré fala sobre recuperação da filha após nova cirurgia: 'Corajosa'

O ator Juliano Cazarré atualizou o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, após a pequena realizar um novo procedimento cirúrgico

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma ótima notícia sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, de um aninho de vida. A pequena, que nasceu com uma condição rara no coração, conhecida como Anomalia de Ebstein, realizou um novo procedimento cirúrgico na última quinta-feira, 21, para trocar a cânula conectada ao pescoço.

Em seus stories no Instagram, o artista compartilhou um registro fofíssimo da bebê e tranquilizou o público. Juliano explicou que tudo ocorreu muito bem durante a cirurgia e que a herdeira logo voltaria para casa.

"Oi, pessoal! Já fiz tudo que tinha para fazer aqui. Fui muito corajosa, troquei a cânula e tirei sangue para fazer exame. Agora vou me arrumar para ir para casa. Obrigada pelas orações de todos vocês, um beijo", declarou o famoso, como se fosse Maria Guilhermina falando.

No dia anterior, o esposo da influenciadora Leticia Cazarré contou que acompanharia a filha durante o procedimento. "Hoje quem vai acompanhar a Guigui ao hospital para troca da cânula, pela primeira vez, é o papai. Agradeço quem puder fazer uma breve oração por ela e para que tudo seja rápido e tranquilo. Obrigado, amigos", escreveu ele em um vídeo publicado.

Além de Maria Guilhermina, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de mais cinco filhos: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e do caçula Estêvão, que nasceu no início deste mês.

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré. Foto: Reprodução / Instagram

Leticia Cazarré encanta ao mostrar fotos inéditas do parto do sexto filho

A influenciadora e jornalista Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, dividiu com os seguidores alguns registros inéditos do parto do sexto filho do casal, Estêvão. O pequeno chegou ao mundo há uma semana e em pouco tempo já conquistou a web com tamanha fofura.

Em suas redes sociais, Leticia abriu o álbum de fotos do momento especial e fez uma linda declaração para o herdeiro caçula. Ao longo do texto escrito pela mamãe coruja, ela contou que o bebê era bastante esperado por toda a família.

"Podemos dizer que o Estêvão chegou como um príncipe! Ou, em outras palavras, 'até aqui, nos ajudou o Senhor'. Eu costumo dizer que quando a gente descobre a gravidez, sente sempre um certo medo, uma insegurança, porque não pensamos como Deus, mas como homens, e porque nossa visão limitado não enxerga que dentro de nós não está apenas um bebê, mas um ser humano, único e irrepetível", iniciou a influenciadora.

"E é apenas quando essa pessoa irrompe no mundo, quando enxergamos com clareza o seu corpinho frágil, quando ouvimos o seu choro e nosso coração se enche de um amor novo, que absolutamente TUDO faz sentido", continuou ela, se derretendo pelo caçula.

E completou: "Desde o início era ele. Foi sempre ele. Estêvão. Antes intuíamos. Agora temos certeza. Deus espera pacientemente pela nossa iluminação, e não se deixa vencer em generosidade. Obrigada, Senhor, por ter nos dado mais um presente na forma de uma pedra preciosíssima".