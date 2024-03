Nasce Estêvão, o sexto filho de Letícia e Juliano Cazarré

Ator anunciou a chegada de Estêvão em suas redes sociais neste sábado, dia 2; o pequeno nasceu na maternidade Perinatal, na Zona Oeste do Rio

A família cresceu! Neste sábado, 02, chegou ao mundo o sexto filho de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré. O ator anunciou o nascimento de Estêvão em seu perfil nas redes sociais por meio de uma cartinha "escrita" pelo pequeno. O casal chegou à maternidade Perinatal, na Zona Oeste do Rio, nesta manhã e a stylist já deu a luz para o baby.

"'Oi, pessoal! Cheguei bem, com muita saúde, já abri os olhinhos, mamei e tô tirando uma soneca. Minha mamãe está super bem, ela é demais!!! Meu papai pediu para eu dizer a vocês que: - A vida quer viver.' Estevão Cazarré", anunciou o ator.

Além de Estevão, que acabou de chegar ao mundo, Juliano Cazarré e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um aninho.

Letícia Cazarré mostra detalhes decoração do quarto da maternidade

Tá chegando! Letícia Cazarré deu entrada no hospital na manhã deste sábado, 2,para dar à luz Estêvão, o sexto filho do casamento com o ator, Juliano Cazarré. A stylist mostrou nas redes sociais um pouco da decoração que ela preparou para a maternidade.

Para o nascimento do caçula, Letícia preparou lembrancinhas personalizadas para quem for visitar o pequeno no hospital e também encomendou uma roupa de cama especial para ela e para o bebê. As lembrancinhas estão em caixas com o nome do baby e as embalagens são estampas nas cores azul e branco. As roupas de cama são todas brancas, com alguns bordados em azul-claro.

A mulher do ator disse que os lençois, fronhas e cobertores foram bordados à mão especialmente para eles e que toda a decoração segue a identidade visual escolhida pelo casal para a chegada de mais um filho.