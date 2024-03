Letícia Cazarré mostra detalhes decoração do quarto da maternidade

Letícia Cazarré deu entrada no hospital na manhã deste sábado, 2, para dar à luz Estêvão, o sexto filho do casamento com Juliano Cazarré

Tá chegando! Letícia Cazarré deu entrada no hospital na manhã deste sábado, 2,para dar à luz Estêvão, o sexto filho do casamento com o ator, Juliano Cazarré. A stylist mostrou nas redes sociais um pouco da decoração que ela preparou para a maternidade.

Para o nascimento do pequeno, Letícia preparou lembrancinhas personalizadas para quem for visitar o pequeno no hospital e também encomendou uma roupa de cama especial para ela e para o bebê. As lembrancinhas estão em caixas com o nome do baby e as embalagens são estampas nas cores azul e branco. As roupas de cama são todas brancas, com alguns bordados em azul-claro.

A mulher do ator disse que os lençois, fronhas e cobertores foram bordados à mão especialmente para eles e que toda a decoração segue a identidade visual escolhida pelo casal para a chegada de mais um filho.

Além de Estevão, que chegará ao mundo em poucos dias, Juliano Cazarré e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um aninho.

Na reta final da gravidez, esposa de Juliano Cazarré fala sobre parto do 6º filho

Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, aproveitou alguns minutos livres desta terça-feira, 27, para bater um papo com os seguidores nas redes sociais. Grávida do sexto filho do casal, ela respondeu algumas dúvidas a respeito do parto do bebê.

Enquanto renovava o visual, ela revelou aos internautas que o herdeiro caçula, Estevão, virá ao mundo através de uma cesárea. Além disso, Leticia contou também que ainda não conseguiu arrumar a mala da maternidade.

Através de seu Instagram, a influenciadora explicou o motivo de não ter optado por parto normal. "Quatro gestações seguidas e bem próximas, três cesáreas seguidas, a opinião dos médicos é que não devo arriscar um parto normal", esclareceu, relatando ainda que recebeu o conselho de dois obstetras. "Meu médico acha mais seguro fazer cesariana do que esperar o útero distender mais e entrar em trabalho de parto", concluiu a esposa do ator.