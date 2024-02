Na reta final da gravidez, esposa de Juliano Cazarré fala sobre parto do 6º filho

À espera do sexto filho com Juliano Cazarré, Leticia Cazarré explicou a escolha do parto do bebê, que virá ao mundo em poucos dias

A influenciadora digital Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, aproveitou alguns minutos livres desta terça-feira, 27, para bater um papo com os seguidores nas redes sociais. Grávida do sexto filho do casal, ela respondeu algumas dúvidas a respeito do parto do bebê, marcado para o próximo sábado, 02.

Enquanto renovava o visual, ela revelou aos internautas que o herdeiro caçula, Estevão, virá ao mundo através de uma cesárea. Além disso, Leticia contou também que ainda não conseguiu arrumar a mala da maternidade.

Através de seu Instagram, a influenciadora explicou o motivo de não ter optado por parto normal. "Quatro gestações seguidas e bem próximas, três cesáreas seguidas, a opinião dos médicos é que não devo arriscar um parto normal", esclareceu, relatando ainda que recebeu o conselho de dois obstetras.

"Meu médico acha mais seguro fazer cesariana do que esperar o útero distender mais e entrar em trabalho de parto", concluiu a esposa do ator.

Além de Estevão, que chegará ao mundo em poucos dias, Juliano Cazarré e Leticia são pais de cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um aninho.

Leticia e Juliano Cazarré comemoram aniversário do filho mais velho

Leticia e Juliano Cazarré usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho. Vicente completou 14 anos de vida nesta sexta-feira, 16, e para comemorar a data especial, os papais corujas fizeram questão de parabenizá-lo na web.

No Instagram, Leticia Cazarré, que está grávida pela sexta vez, recordou vários cliques do aniversariante do dia e prestou uma homenagem especial. "O moleque doido mais doido que eu já conheci na minha vida!!", começou.

"Vicente, meu filho muito amado e que muito me santifica!! Aquele que primeiro me mostrou o caminho da renúncia ao meu próprio egoísmo, a via do amor e do sacrifício, a grandeza de sermos mãe e pai, por você! Obrigada por tudo, por tanto! Te amo! Feliz 14 anos!", completou ela. Confira!