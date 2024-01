Mulher de Juliano Cazarré mostra detalhes do quarto do sexto filho

À espera do sexto filho, Leticia Cazarré, mulher do ator Juliano Cazarré, mostrou nas redes sociais como será o quarto do caçula

Letícia Cazarré, que está grávida do sexto filho com o ator Juliano Cazarré, encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste sábado, 27, ao mostrar os detalhes do quarto do menino, todo em tons de azul. O bebê, aliás, se chamará Estevão.

"Finalmente posso compartilhar com vocês um pedacinho desse sonho de quarto que estamos projetando para o Estêvão! Nossa super arquiteta Ju Mancini teve muita sensibilidade para entender todas as nossas referências, nosso estilo de vida, a educação que priorizamos para os nossos filhos, as particulares da nossa família, e preparou este quartinho com um carinho tão grande que nós não precisamos mudar nada, simplesmente aprovamos de primeira!...", contou a mamãe.

"Ainda temos muito trabalho (e pouco tempo!) pela frente, mas com essas imagens quase dá pra “tocar” no quartinho! Muito empolgante! Obrigada, Ju, pela dedicação que você tem colocado no nosso projeto. A chegada do Estêvão sem dúvidas vai ser muito mais doce por causa da sua entrega", finalizou.

Vale lembrar que Leticia e Juliano já são pais de Vicente (13), Inácio (11), Gaspar (4), Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1).

Confira a publicação:

Esposa de Juliano Cazarré sai em defesa do marido após diagnóstico de burnout

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré saiu em defesa do seu marido ao ver rumores circulando na internet após ela revelar que foi diagnosticada com síndrome de burnout durante a gravidez do sexto filho. Ela revelou o motivo para ter sentido o cansaço extremo e contou que a culpa não foi do marido, já que ele é muito parceiro na rotina familiar.

"A culpa não é do Cazarré. Nunca conheci um homem que cuidasse tanto dos filhos e da esposa como esse daqui. Se eu tive burnout, não foi por causa dele, muito pelo contrário, com certeza ele aliviou demais meu peso e meus sintomas, mas é isso, pode acontecer com todo mundo e principalmente com quem está na situação que a gente está, que é ter um filho ou um parente com a saúde muito frágil durante muito tempo", afirmou ela em um trecho do desabafo. Confira!