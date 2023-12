Esposa de Juliano Cazarré sai em defesa do marido após diagnóstico de burnout

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré rebate os boatos sobre o motivo para ter sido diagnósticada com burnout e defende o marido

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré saiu em defesa do seu marido ao ver rumores circulando na internet após ela revelar que foi diagnosticada com síndrome de burnout durante a gravidez do sexto filho. Ela revelou o motivo para ter sentido o cansaço extremo e contou que a culpa não foi do marido, já que ele é muito parceiro na rotina familiar.

"A culpa não é do Cazarré. Nunca conheci um homem que cuidasse tanto dos filhos e da esposa como esse daqui. Se eu tive burnout, não foi por causa dele, muito pelo contrário, com certeza ele aliviou demais meu peso e meus sintomas, mas é isso, pode acontecer com todo mundo e principalmente com quem está na situação que a gente está, que é ter um filho ou um parente com a saúde muito frágil durante muito tempo", afirmou ela, já que tem uma filha, a Maria Guilhermina, de 1 ano, que depende de cuidados 24h por dia por causa de uma condição cardíaca. "É como se eu tivesse um recém-nascido que não cresce", completou ela.

Então, Leticia contou que o nível de estresse na vida da família aumentou ainda durante a gestação de Maria Guilhermina, já que descobriram a condição cardíaca dela e a vida mudou radicalmente. "Ao longo da gestação, isso foi se agravando mais ainda, então o nosso nível de estresse já foi começando a aumentar ali, a partir da Páscoa, em abril do ano passado. Em junho, a gente teve [que enfrentar] um furacão, porque em uma semana a gente decidiu ir para São Paulo e eu não voltei mais, passei os próximos seis meses lá. Foram muitos altos e baixos, ela quase morreu algumas vezes. Imagina como é para uma mãe ver seu bebê quase morrer, é uma coisa indescritível", afirmou.

Por fim, ela defendeu a decisão deles em ter uma família com vários filhos. "É claro que se eu tivesse só uma filha, minha carga ia ser menor, mas por outro lado, eu não sinto um peso enorme cuidando dos meus filhos. Eu gosto dos meus filhos, não me arrependo de ter largado meu trabalho para aumentar e consolidar minha família", afirmou.

Nome do sexto filho

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que eles já escolheram o nome do sexto filho, que nascerá em 2024. No início de dezembro, ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e uma das respostas sobre o nome do bebê.

Ao ser questionada sobre qual é o nome do bebê, Leticia respondeu: “Estêvão”. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.