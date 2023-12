Esposa de Juliano Cazarré revela novos detalhes do burnout na gravidez

Grávida de seu sexto filho, Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, conta como está se sentindo após ser diagnosticada com burnout na gravidez

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revelou novos detalhes sobre diagnóstico de burnout que recebeu durante a gestação do sexto filho. Ela contou que já se sente melhor depois de sentir um cansaço extremo.

Em conversa com os fãs nas redes sociais, Leticia contou detalhes de como está. "Do burnout estou bem melhor! Diria que ficou para trás! Mas há duas semanas estou com uma gripe/sinusite muito forte e incômoda. Cansada, mas feliz", disse ela.

Então, ela relembrou a sensação de receber o diagnóstico de burnout após ter sintomas de arritmias cardíacas e fraqueza. "Alívio por receber um diagnóstico que me ajudaria a sair daquele estado! E alívio porque não era uma doença grave de coração, como eu achei que pudesse ser", afirmou ela, e completou sobre os sintomas: "Acho que as coisas podem se confundir porque o cansaço extremo gera uma certa tristeza e falta de ânimo. Eu não considerei depressão porque sou uma pessoa muito positiva, alegre e animada! Mas tive pensamentos negativos, vontade de desaparecer".

Ao ser questionada sobre o que causou o problema de saúde mental, ela afirmou: "No meu caso, o nível de estresse e de poucas horas de sono (média de 4 a 5h) se prolongou por um ano inteiro, então acho que isso levou".

Nome do sexto filho

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré contou que eles já escolheram o nome do sexto filho, que nascerá em 2024. No início de dezembro, ela abriu uma caixinha de perguntas nas redes sociais e uma das respostas sobre o nome do bebê.

Ao ser questionada sobre qual é o nome do bebê, Leticia respondeu: “Estêvão”. O bebê deverá nascer em 1 de março de 2024 e ela pretende ter um parto cesariana, como foi o nascimento dos seus filhos mais novos.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de cinco crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.