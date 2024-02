Leticia e Juliano Cazarré comemoram aniversário do filho mais velho, Vicente

Nas redes sociais, Leticia e Juliano Cazarré prestaram uma homenagem especial para o filho mais velho, Vicente, que completou 14 anos

Leticia e Juliano Cazarré usaram as redes sociais para comemorar o aniversário do filho mais velho. Vicente completou 14 anos de vida nesta sexta-feira, 16, e para comemorar a data especial, os papais corujas fizeram questão de parabenizá-lo na web.

No Instagram, Leticia Cazarré, que está grávida pela sexta vez, recordou vários cliques do aniversariante do dia e prestou uma homenagem especial. "O moleque doido mais doido que eu já conheci na minha vida!!", começou.

"Vicente, meu filho muito amado e que muito me santifica!! Aquele que primeiro me mostrou o caminho da renúncia ao meu próprio egoísmo, a via do amor e do sacrifício, a grandeza de sermos mãe e pai, por você! Obrigada por tudo, por tanto! Te amo! Feliz 14 anos!", completou ela.

Depois foi a vez de Juliano homenagear o primogênito. O ator postou um vídeo com vários momentos da vida de Vicente e escreveu uma bela mensagem para ele. "14 anos do Vicente. Meu filho mais velho. Um poço de talentos. Desenha, toca, canta, joga bola. Um menino amoroso, dono de um coração de ouro, incapaz de guardar rancor."

"Obrigado, Senhor, por este filho que me confiaste. Dá-me a sabedoria necessária para guiá-lo até Vós. Obrigado, Vicente, por me teres escolhido para ser teu pai. Perdoa-me, filho, pelos erros que cometi contigo. É sempre contigo, meu primogênito, que vou aprendendo o que é a paternidade, que vou desenvolvendo as virtudes que tanto me faltam para ser um bom pai", completou.

Vale lembrar que o casal também são pais de Inácio, de 11, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina, de 1.

Leticia Cazarré anuncia quando chegará 6º filho

Grávida pela sexta vez, a esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, revelou que o bebê nascerá em breve. Nesta sexta-feira, 16, a stylist compartilhou fotos de um ensaio com o marido e falou sobre a chegada do filho.

Cheia de estilo e elegância, a mulher do artista de Fuzuê, novela das sete, apareceu exibindo seu barrigão nos registros e surpreendeu ao contar que o bebê nascerá nos próximos dias. "Contagem regressiva, faltam pouco mais de 2 semanas!", contou ela na legenda da publicação. Veja a publicação!