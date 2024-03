Leticia Cazarré mostra rotina com filhos pequenos durante obras em casa

Esposa do ator Juliano Cazarré, Leticia Cazarré compartilhou detalhes de seu dia a dia durante a uma reforma no imóvel do casal

A influenciadora digital Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua nova rotina. Mãe de seis filhos, a esposa do ator Juliano Cazarré contou que tem sido difícil enfrentar uma obra na residência com dois bebês pequenos.

No início deste mês, Leticia deu à luz Estêvão, herdeiro caçula do casal. Além do pequeno recém-nascido, que requer bastante atenção e cuidado dos pais, eles também precisam cuidar de Maria Guilhermina, de um aninho, que nasceu com anomalia de ebstein, uma condição rara no coração.

Em seus stories no Instagram, a companheira do artista gravou um vídeo mostrando um pouco da obra e como está sua rotina com os pequenos. "E aí, Guilhermina, conta pra gente se você está aguentando essa obra", brincou ela, com a filha no colo. E continuou: "Não aguento mais, isso tem que acabar".

Na sequência, Leticia Cazarré filmou uma parte da casa com alguns móveis cobertos e se divertiu ao perceber que estavam cobertos de poeira. "Oh, no!", cantou a influenciadora. "O Estêvão está lá no cantinho, dormindo, dando uma folga para a mamãe", concluiu ela, gravando o pequeno no carrinho de bebê.

Recentemente, a esposa de Juliano Cazarré fez um sincero desabafo sobre os desafios após a chegada do sexto filho. Na ocasião, a influencer explicou que Maria Guilhermina estava com um quadro de infecção.

"Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que Estêvão chegou, mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós. Sobra muito trabalho para o papai Juliano que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças", disse.

Além de Estêvão e Maria Guilhermina, Leticia e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três e Maria Madalena, de dois.

