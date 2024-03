Letícia Cazarré fala dos desafios após chegada do sexto filho, Estêvão

Letícia Cazarré também contou que Guilhermina está doente; ela desabafou ter que lidar com muitas questões em casa com filhos e sua mãe doentes

Letícia Cazarré contou como vem sendo os primeiros dias após a chegada do sexto filho, Estêvão, que nasceu no último sábado, 02, e explicou nas redes sociais que sua vida anda difícil e desabafou que está tendo que lidar com muitas questões em casa com filhos e sua mãe doentes e vem contando muito com a ajuda do marido, o ator Juliano Cazarré.

"Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que Estêvão chegou, mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós". A stylist falou que Guilhermina, de 1 ano e 8 meses, está em um quadro de infecção e sua mãe, avó das crianças, está doente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliano Cazarré (@cazarre)

Guilhermina precisa de mais cuidados, já que nasceu com uma condição rara chamada anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Para completar, Letícia disse também que está com tersol e sua filha Madalena gripada. Ela falou do papel do marido dentro desse cenário complicado: "Sobra muito trabalho para o papai Juliano que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças".

Além de Estevão, que acabou de chegar ao mundo, e Guilhermina, Juliano Cazarré e Leticia são pais de quatro crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três e Maria Madalena, de dois.

Letícia Cazarré mostra detalhes decoração do quarto da maternidade

A stylist mostrou nas redes sociais um pouco da decoração que ela preparou para a maternidade para dar as boas vindas ao caçula, Letícia preparou lembrancinhas personalizadas para quem for visitar o pequeno no hospital e também encomendou uma roupa de cama especial para ela e para o bebê. As lembrancinhas estão em caixas com o nome do baby e as embalagens são estampas nas cores azul e branco. As roupas de cama são todas brancas, com alguns bordados em azul-claro.

A mulher do ator disse que os lençois, fronhas e cobertores foram bordados à mão especialmente para eles e que toda a decoração segue a identidade visual escolhida pelo casal para a chegada de mais um filho.