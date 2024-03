Filha de Juliano Cazarré realiza novo procedimento cirúrgico: 'Que seja tranquilo'

Juliano Cazarré acompanha a filha de um ano, Maria Guilhermina, em nova cirurgia; herdeira do ator nasceu com Anomalia de Ebstein

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 21, para atualizar o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina. Em seu Instagram oficial, o artista contou que acompanharia a pequena, de apenas um aninho de vida, para realizar um novo procedimento cirúrgico.

A bebê, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma condição rara no coração, fará a troca da cânula, conectada ao pescoço. Papai coruja, Juliano, que está de férias desde o fim da novela 'Fuzuê', da Globo, mostrou que estava ao lado da pequena a caminho do hospital em uma ambulância.

No vídeo publicado por ele, Maria Guilhermina aparece segurando o dedo do pai enquanto dorme. "Hoje quem vai acompanhar a Guigui ao hospital para troca da cânula, pela primeira vez, é o papai", escreveu o ator na legenda.

E completou: "Agradeço quem puder fazer uma breve oração por ela e para que tudo seja rápido e tranquilo. Obrigado, amigos". Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens de apoio e carinho à família de Juliano Cazarré.

"Como você mesmo me ensinou, sempre que alguém te pedir uma oração, reze uma ave Maria na mesma hora! Oração feita", declarou uma seguidora. "Vai dar tudo certo, papai do céu está com você, Guilhermina", disse outra. "Oração sempre! Vai dar tudo certo", escreveu a cantora Ivete Sangalo.

Além de Maria Guilhermina, Juliano Cazarré também é pai de mais cinco crianças: Vicente, de 14 anos, Inácio, de 11, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e do caçula Estêvão, que nasceu no início deste mês, frutos de seu casamento com a influenciadora Leticia Cazarré.

Confira a publicação:

Leticia Cazarré mostra rotina com os filhos durante obras em casa

A influenciadora digital Leticia Cazarré usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua nova rotina. Mãe de seis filhos, a esposa do ator Juliano Cazarré contou que tem sido difícil enfrentar uma obra na residência com dois bebês pequenos.

No início deste mês, Leticia deu à luz Estêvão, herdeiro caçula do casal. Além do pequeno recém-nascido, que requer bastante atenção e cuidado dos pais, eles também precisam cuidar de Maria Guilhermina, de um aninho, que nasceu com anomalia de ebstein, uma condição rara no coração.

Em seus stories no Instagram, a companheira do artista gravou um vídeo mostrando um pouco da obra e como está sua rotina com os pequenos. "E aí, Guilhermina, conta pra gente se você está aguentando essa obra", brincou ela, com a filha no colo. E continuou: "Não aguento mais, isso tem que acabar".

Na sequência, Leticia Cazarré filmou uma parte da casa com alguns móveis cobertos e se divertiu ao perceber que estavam cobertos de poeira. "Oh, no!", cantou a influenciadora. "O Estêvão está lá no cantinho, dormindo, dando uma folga para a mamãe", concluiu ela, gravando o pequeno no carrinho de bebê.