Davi revela quando irá iniciar o curso de medicina: 'Estou aproveitando'

Vai demorar? Campeão do BBB 24, Davi rompeu o silêncio sobre a faculdade e explicou quando pretende começar a cursar medicina

Campeão do BBB 24, Davi Brito está cada vez mais perto de realizar o grande sonho de iniciar o curso de Medicina. Dentro do reality show da TV Globo, onde ganhou uma bolsa de estudos, o jovem sempre falou sobre o desejo de se formar na área da saúde.

Apesar dos rumores de que ele teria desistido de investir na carreira acadêmica, Davi demonstra que segue firme em sua escolha. Na manhã desta terça-feira, 28, ele revelou aos seguidores quando deverá começar a estudar.

Ao ser questionado por um internauta como estava a vida pós-BBB, o ex-brother explicou que está aproveitando o momento para se estruturar. "Estou procurando aproveitar as primeiras oportunidades que estão surgindo para conseguir estruturar minha vida. Logo no início do ano, depois que estabilizar a minha vida, vou começar a minha faculdade", disse.

"Graças a Deus, está tudo certo para começar a faculdade no começo do ano que vem, assim que começar o semestre. Fico muito feliz, estou aproveitando o máximo de tudo", continuou. Agora influenciador digital, Davi contou que sua maior prioridade será a faculdade.

"Depois que começar a estudar, vou ter que parar um pouco para dar seguimento aos estudos. Exige muita atenção, dedicação e esforço para estudar medicina. Estou bem, feliz e curtindo", concluiu o vencedor do BBB 24.

Davi Brito nega ter usado dinheiro de doações para viajar

Davi Brito usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 27, para prestar contas sobre o dinheiro que pediu para seus fãs para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O campeão do BBB 24 recebeu bastante críticas após dizer em entrevista ao jornal O Globo que usou o dinheiro doado pelos fãs para comprar as passagens para viajar para Canoas, cidade que atuou como voluntário. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", revelou ele.

Contudo, Davi mudou a versão da história, e em um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram, ele disse que uma empresa decidiu dar as passagens após ver sua atitude. O baiano também mostrou fotos das notas fiscais referente às compras que foram feitas com o dinheiro doado pelos fãs. Confira mais detalhes!