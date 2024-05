Ex-BBB Davi Brito nega ter usado dinheiro de doações para viajar para o RS

Em suas redes sociais, o ex-BBB Davi Brito negou ter usado o dinheiro das doações dos fãs para viajar para o Rio Grande do Sul

Davi Brito usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 27, para prestar contas sobre o dinheiro que pediu para seus fãs para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O campeão do BBB 24 recebeu bastante críticas após dizer em entrevista ao jornal O Globo que usou o dinheiro doado pelos fãs para comprar as passagens para viajar para Canoas, cidade que atuou como voluntário. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", revelou ele.

Contudo, Davi mudou a versão da história, e em um comunicado publicado em seu perfil oficial no Instagram, ele disse que uma empresa decidiu dar as passagens após ver sua atitude. O baiano também mostrou fotos das notas fiscais referente às compras que foram feitas com o dinheiro doado pelos fãs.

"É muito triste saber que mesmo eu, Davi Brito Santos de Oliveira, querendo ajudar as pessoas que estão passando por um momento tão difícil neste momento, existem pessoas criticando, mesmo eu indo ajudar de coração, mas de qualquer forma agradeço a cada um que ajudou. E nesse momento estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais. Fico muito triste em saber que ainda a situação está muito complexa no RS, mas fiz tudo o que pude fazer", lamentou.

Depois, o ex-BBB falou sobre as passagens. "E só pra esclarecer mesmo para as pessoas que ainda tem dúvidas ou que pensam que eu peguei o dinheiro doado pra comprar passagem, peguei não. Uma empresa viu a minha atitude, aplaudiram e me ajudaram com passagem ida e volta. Foi doação. Obrigado a todos", completou.

Confira a publicação:

Entenda a história

Recentemente, Davi Brito viajou ao Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes no estado. O que surpreendeu, no entanto, é que o ex-BBB revelou ter usado parte do dinheiro das doações para comprar passagens para viajar até o estado.

Em entrevista ao jornal O Globo, o baiano revelou que não tinha o dinheiro necessário para realizar sua viagem até Canoas, cidade onde atuou ajudando as pessoas afetadas pela tragédia. "Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios", contou ele.

No entanto, Davi chegou a arrecadar R$ 3 milhões para ajudar quem necessitava e conseguiu comprar vários itens necessários para a população do Rio Grande do Sul. "Mas consegui uma boa arrecadação. Consegui ajudar muitas pessoas fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando", disse.