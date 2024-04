Thalyta Alves, do BBB 24, chama atenção com novo visual: "Uma nova mulher"

Thalyta Alves, a segunda eliminada do 'BBB 24', ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual

Thalyta Alves, a segunda eliminada do Big Brother Brasil 24, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para mostrar o seu novo visual. A advogada decidiu passar por uma mudança radical, e chamou a atenção dos seguidores.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a ex-BBB aparece mostrando os fios curtos, um pouco abaixo dos ombros. Em seguida, ela exibe o novo visual com aplique e bastante volumoso. Além disso, Thalyta também clareou algumas mechas.

Ao compartilhar a transformação, a ex-sister falou sobre a mudança marcar uma nova fase em sua vida. "Mudei! Mudei para fechar um ciclo e dar as boas-vindas a uma nova mulher", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Tá muito linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Belíssima", afirmou uma fã. "Ficou mais linda", falou mais uma.

Muitos seguidores ficaram surpresos ao saber que Thalyta usava aplique. "Chocada que o cabelo era mega", confessou uma admiradora. "Como assim era mega? Caraca, tô chocada. Lindíssima", comentou outra.

Confira a mudança:

Thalyta faz lipoaspiração e mostra o resultado

Pouco tempo após deixar o BBB 24, Thalyta Alves deu uma repaginada em seu corpo. Ela passou por uma cirurgia plástica de lipoaspiração para redefinir as curvas do seu corpo. A advogada realizou a lipoaspiração no abdômen, nas costas e na papada, e também remodelou a região dos glúteos.

Além disso, ela usou uma tecnologia para reduzir a flacidez da pele, chamada de argoplasma. Nas redes sociais, o cirurgião mostrou vídeos com imagens de antes e depois. "Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian", brincou ela. Veja o vídeo!