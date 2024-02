Lembra dela? Ex-BBB Thalyta faz lipoaspiração e mostra o resultado

A segunda eliminada do BBB 24, Thalyta Alves, realizou uma cirurgia plástica e está feliz com o resultado de sua lipoaspiração

A ex-BBB Thalyta Alves, que foi a segunda eliminada da 24ª edição do Big Brother Brasil, já deu uma repaginada em seu corpo. Há cerca de 10 dias, a musa passou por uma cirurgia plástica de lipoaspiração para redefinir as curvas do seu corpo.

Ela realizou a lipoaspiração no abdômen, nas costas e na papada, e também remodelou a região dos glúteos. Além disso, ela usou uma tecnologia para reduzir a flacidez da pele, chamada de argoplasma. Nas redes sociais, o cirurgião mostrou vídeos com imagens de antes e depois. Assista abaixo!

“Estou muito feliz. Ainda estou um pouco inchada, mas adorei o resultado. Meu bumbum está lindo. Estou me sentindo a Kim Kardashian”, brincou ela.

Thalyta foi entrevistada por Ana Maria Braga

Sincera como sempre, a apresentadora Ana Maria Braga fez questão de palpitar e até deu uma bronca sobre a estratégia eleita pela ex-sister Thalyta, que deixou a casa no segundo paredão. Enquanto tomavam café, a dona das manhãs da Globo foi direta e questionou a segunda participante eliminada sobre os motivos por trás de sua eliminação. Thalyta, que entrou na casa pela dinâmica do ‘Puxadinho’, contou que sentiu dificuldades para se integrar ao jogo e por isso, decidiu evitar se expor diante do público.

"A gente [Puxadinho] foi muito subestimado. Eu não consegui penetrar tão forte e ser tão incisiva como eu deveria ter sido, mas eu sempre sentia que eu estava invadindo o espaço do outro e aí eu me recolhi. Acho que esse foi meu erro e acho que é por isso que eu tô aqui”, Thalyta lamentou a decisão que levou a sua eliminação.

Ana Maria não apenas concordou, como também deu um puxão de orelha na ex-participante: “É, você sabe que esse negócio de ‘eu me recolher’, ali não é lugar de se recolher coisa nenhuma”, a apresentadora disparou e opinou na sequência: "Ali inclusive tem muita câmera pra isso, pra poder ficar se mostrando, quanto mais se mostrar”, disse.

Por fim, a apresentadora aliviou a tensão: “Se bem que quanto mais a pessoa cresce ali dentro, sempre vem alguém e corta, né?”, disse a comandante da atração. Thalyta continuou a listar os motivos de sua eliminação: "Eu acho que se eu tivesse me posicionado mais, falado mais, eu teria continuado”, defendeu.

“Ninguém gosta de perder por pouco. (...) O jogo estava muito difícil para mim, estava me sentindo deslocada”, Thalyta lamentou sua postura e também contou que se arrepende de ter confiado em alguns brothers: “Saí pela fofoca. Foi o jogo dele, mas eu não faria isso, não é minha índole”, a ex-sister desabafou sobre Juninho.