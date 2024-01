BBB 24: Thalyta recorda medo e frustação ao participar do Puxadinho

Em conversa com a CARAS Brasil, a segunda eliminada do BBB 24 contou sensação de ter entrado na casa e falou sobre os planos para o futuro

Segunda eliminada do BBB 24, Thalyta (26) sentiu um misto de emoções ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. Feliz por não ter perdido sua essência, porém triste por ter deixado seu sonho para trás, a advogada recorda o medo e a frustração que sentiu ao entrar na dinâmica do Puxadinho.

"Já tinha chegado tão longe, tentado e me esforçado tanto. De repente, eu tinha 30 segundos para fazer 20 pessoas que nunca vi na vida me escolherem para viver meu sonho", conta à CARAS Brasil. No Puxadinho, Thalyta foi escolhida pelos integrantes do BBB ao lado de Raquele e Giovanna.

"Senti medo e frustração, sempre sonhei em entrar pela porta como todos os BBBs anteriores. Nunca os participantes tiveram tanto poder escolhendo quem entra e quem sai. Isso deu medo demais, me deixou insegura."

A advogada diz que teria deixado a timidez de lado, e explorado mais seu lado falante e jogador caso tivesse uma segunda chance. Ela ainda acrescenta que, mesmo tendo ficado pouco tempo na casa, já percebeu o carinho do público e passou a ser reconhecida nas ruas.

Para o futuro, ela diz que seu plano continua o mesmo antes da entrada no reality: melhorar as condições de vida de sua mãe. "Quero que ela tenha a estabilidade financeira que até o momento eu ainda não posso dar a ela. Quero muito que essa nova fase eu consiga conquistar tudo isso."

Thalyta foi eliminada no modo turbo da primeira semana do BBB 24. Antes dela, o cozinheiro escolar Maycon deixou o reality e, no último domingo, 14, Lucas Pizane foi o participante que recebeu menos votos para continuar no programa.

