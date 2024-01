BBB 24: Thalyta é eliminada no segundo paredão

O jogo acabou para Thalyta! A sister foi eliminada no segundo paredão do BBB 24 com 22,71% dos votos do público

Na noite deste domingo, 14, a sister Thalyta foi eliminada do BBB 24, da Globo, com 22,7% da média dos votos do público para ficar. A advogada enfrentou o segundo paredão da edição ao lado de Davi, que recebeu 52,15% votos, e Juninho, 25,14%.

A sister acabou indo parar na berlinda após ser puxada em um contragolpe por Juninho, mais votado da casa. Assim que a zona de risco foi formada na última sexta-feira, 12, ela caiu no choro e confessou medo de decepcionar a família no reality show.

Thalyta recebeu 22,71% da média dos votos para ficar e foi a eliminada do Paredão. Juninho recebeu 25,14% de votos e Davi 52,15%. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/J76MRSq4Q9 — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2024

Relembre como foi a formação do paredão

Para fechar a primeira semana do BBB 24, da Globo, com chave de ouro, os brothers foram surpreendidos com uma nova formação de paredão na noite de sexta-feira, 12. Davi, Juninho e Thalyta foram os emparedados e disputam a votação do público para continuarem no jogo.

Ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt consagrou Matteus como o anjo da semana. O brother, além de estar imune, também ganhou a chance de imunizar outro colega de confinamento e escolheu Lucas Pizane.

Rodriguinho, líder da semana, foi direto e reto ao revelar sua decisão de indicação ao segundo paredão da temporada e colocou Davi. Na noite de quinta-feira, 11, o pagodeiro havia colocado o motorista de aplicativo, Beatriz e Isabelle 'Na Mira'.

Na sequência, com votação fechada no confessionário, Raquele e Juninho receberam seis votos cada e Rodriguinho precisou desempatar. Após o líder salvar a sister, o emparedado ganhou direito a um contragolpe e puxou Thalyta para completar o segundo paredão do BBB 24.