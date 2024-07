Sthefany Brito revela a história de como escolheu o nome do segundo filho

Após meses de mistério, Sthefany Brito revelou o nome de seu segundo filho e explicou como fez a escolha ao lado do marido

Após meses de mistério, Sthefany Brito finalmente revelou o nome do seu segundo filho com Igor Raschkovsky. Recentemente, a atriz usou as redes sociais para anunciar que o bebê se chamará Vicenzo. Agora, ela compartilhou os detalhes por trás da escolha, que foi feita ao lado do marido durante uma viagem à Itália.

Através dos stories do Instagram, Sthefany compartilhou a história do nome do segundo herdeiro: “Eu sempre falava o ‘baby’, o ‘neném’, ou ‘irmão do Enrico’ e agora posso falar do Vicenzo”, a atriz iniciou o assunto ao brincar sobre o mistério na escolha e até mencionou seu primogênito, que se chama Antônio Enrico, que tem três aninhos.

Depois de completar 29 semanas de gestação, a famosa decidiu abrir o jogo e contar o nome, que foi eleito há alguns meses em uma viagem: “Então, a gente queria o nome italiano, porque Enrico é italiano e a gente queria o nome Italianinho para ficar igual do irmão, aí é que tá, a gente tinha muitas opções”, ela relembrou os desafios.

Em seguida, Sthefany compartilhou algumas das opções: “Foi realmente muito difícil, pensamos em Filipo, Matteo, Luigi e alguns um pouquinho mais diferentes como Giuseppe, mas aí a gente falava tipo ‘Matteo’ e o Igor gostava, mas nada que brilhasse os olhos assim, sabe? A gente ficou um tempo indeciso, não foi fácil”, relatou.

Foi quando o marido da artista encontrou o nome especial: “Quem falou de Vicenzo foi o Igor. A gente deu um Google caçando um nome italiano e aí a gente achou o original. Eu sei que tem gente que já acha que tá errado, porque é Vincenzo na Itália, mas aí a gente faz o quê? Complica a vida da criança”, ela brincou com a grafia do nome.

Na sequência, Sthefany contou que durante uma visita a algumas cidades italianas, conheceu diversos 'Vincenzos' simpáticos por lá. Foi nesse momento que ela e o marido bateram o martelo, mas decidiram simplificar para não complicar a vida do herdeiro com correções. Assim, o nome escolhido foi Vicenzo, pronunciado como 'Vitchenzo'.

Por fim, Sthefany também afirmou que não pretende transformar o nome do pequeno em um nome composto, diferente do primogênito. Além disso, ela explicou que Antonio Enrico recebeu esse nome em homenagem ao bisavô do bebê e também ao seu pai biológico, Valmir Antonio, que já faleceu, por isso o uso de dois nomes.

Vale lembrar que a atriz se declarou para o herdeiro ao anunciar o nome eleito: "Nosso tão amado, desejado, esperado, nosso Vicenzo. Ai filho, toda vez que eu falo seu nome, a mamãe fica emocionada. Eu me sinto a mamãe mais feliz e abençoada de todo esse universo. Filho, você era o que faltava para preencher a nossa família, que já é tão feliz”, ela celebrou.

