Taís Araujo é fotografada em momento descontraído e exibe beleza natural

Taís Araujo foi fotografada enquanto deixava o hotel onde vive no Rio de Janeiro e exibiu sua beleza natural ao surgir sem maquiagem

Nesta terça-feira, 2, Taís Araujo foi fotografada enquanto deixava o hotel Copacabana Palace, localizado no Rio de Janeiro. A atriz não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos e exibiu toda sua beleza natural.

Na ocasião, a artista estava usando roupas de academia com uma blusa rosa, calça legging roxa e tênis. Além disso, a famosa exibiu seu rosto sem maquiagem.

Atualmente, Taís está vivendo no hotel com o marido Lázaro Ramos e os filhos João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de nove, enquanto a casa onde moram está passando por obras.

O último trabalho de Taís Araujo na TV foi na novela Cara e Coragem, exibida pela Rede Globo entre 2022 e 2023, em que ela interpretou as personagens Clarice e Anita.

Remake de Vale Tudo

Longe das telinhas desde Cara e Coragem, Taís Araujo foi escalada para o remake da novela Vale Tudo, que foi exibida originalmente no ano de 1988.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do F5, a estrela vai interpretar a personagem Raquel, que é a protagonista da história e foi interpretada por Regina Duarte na primeira versão. A artista já aceitou o convite para a trama, que vai fazer parte das celebrações dos 60 anos da Globo em 2025.

A autora do remake será Manuela Dias, que já trabalhou com Taís Araujo em Amor de Mãe, de 2019. Por enquanto, a Globo não confirma nada relacionado ao remake de Vale Tudo porque ainda se prepara para a estreia da novela Mania de Você, que é a próxima novela exibida na faixa das 21h no canal.

A novela Vale Tudo conta a história de Raquel, que cria a filha sozinha após ser abandonada pelo marido. A filha dela é a ambiciosa Maria de Fátima, que foi vivida por Gloria Pires. A trama é muito lembrada pelo público por causa do mistério de quem matou Odete Roitmann, interpretada por Beatriz Segall.