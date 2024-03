Eliminada do BBB 24, Leidy Elin desabafa sobre ataques racistas: "Sofrendo"

"Eu sofro racismo a minha vida inteira", desabafou Leidy Elin, a 14ª eliminada do BBB 24, durante o programa Mesacast BBB

LeidyElin, a 14ª eliminada do BBB 24, participou do Mesacast BBB na noite desta quinta-feira, 28, para falar sobre sua participação no reality show da TV Globo. Durante a atração, a trancista falou sobre os ataques raciais que tem sofrido nas redes sociais e aproveitou para fazer um apelo ao público.

"Julga o jogo, não a pessoa. Lá dentro é totalmente diferente. Podem ver que a treta rolou na segunda e ontem estava todo mundo dançando junto. Não é pesado dessa forma que vocês estão achando que é. Estou sofrendo racismo para caramba", desabafou ela na atração.

A ex-sister ainda contou que pessoas próximas pediram para que ela evite entrar nas redes sociais. "Eu sou forte, o BBB me deixou mais forte ainda. Eu sabia que isso ia acontecer, eu sendo ganhadora ou não. Racismo é estrutural e está aí o tempo inteiro. Eu sou preta, favelada, trancista. Eu sofro racismo a minha vida inteira", ressaltou.

O apresentador Vitor diCastro também alertou sobre racismo ser crime, e que as pessoas precisam entender que não podem passar dos limites para defender seus participantes favoritos. Leidy também reforçou o comentário do influenciador digital. "Você não está defendendo, você está cometendo um crime", disparou a trancista.

­­­­­­­Leidy Elin conquista seguidores após deixar o BBB 24

Leidy Elin deixou o BBB 24 nesta última terça-feira, 27, mas já começou a colher grandes frutos. Um dia fora da casa mais vigiada do Brasil, a trancista finalizou seus primeiros compromissos, recebeu o carinho do público com muita simpatia e ainda ganhou novos seguidores nas redes sociais.

"Só tenho motivos para comemorar, o que estou vivendo de pós-BBB é muito mais do que sonhei um dia. 100 mil pessoas chegaram para acompanhar minha rotina, nas últimas 24 horas, é surreal! Fico feliz demais e grata por essa experiência que com certeza vai trazer muita mudança boa para mim e minha família", disse ela com exclusividade para a CARAS Digital.