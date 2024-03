­­­­­­­­Virada de chave! Leidy Elin conquista seguidores após deixar o BBB 24: "Surreal"

Primeiras 24 horas de Leidy Elin fora do BBB 24 foi marcado por muito carisma, assédio de fãs e conquista de novos seguidores nas redes sociais

Leidy Elin deixou o BBB 24 nesta última terça-feira, 27, mas já começou a colher grandes frutos. Um dia fora da casa mais vigiada do Brasil, a trancista finalizou seus primeiros compromissos, recebeu o carinho do público com muita simpatia e ainda ganhou novos seguidores nas redes sociais.

A eliminação do reality show não abalou a gonçalense, que não escondeu a felicidade em viver essas novas experiências após o fim de sua participação na atração da TV Globo. "Estou amando cada momento dessa nova fase da minha vida. É claro que ainda está sendo um período de adaptação, de me acostumar com a proporção que tudo se tornou. Mas sempre foi um sonho meu estar aqui, sempre lutei muito para conquistar tudo na minha vida e hoje isso é realidade. Estou aproveitando cada segundo", garantiu ela com exclusividade para a CARAS Digital.

Ao chegar nos Estúdios Globo nesta quarta-feira, 27, Leidy foi recepcionada por diversos fãs que a aguardavam na porta. Para ela, receber esse carinho foi uma realização. "Confesso que estou ainda em estado de choque com esse amor e recepção que tenho recebido. A sensação de saber que tinham pessoas torcendo por mim é de pura gratidão e felicidade. É incrível ver como me acolheram e me abraçaram com tanto carinho", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin)

Ela também falou sobre como o Big Brother significou um enorme crescimento pessoal e chance de trazer grandes transformações para sua vida. "Aprendi muito sobre mim mesma, sobre minhas emoções e sobre como lidar com diferentes situações. Acredito que agora, vendo aqui de fora, vou aprender muito mais. Fico feliz demais com as oportunidades que já estão surgindo e é só o começo", declarou.

Além de todo essa carinho na vida real, Leidy também conquistou novos seguidores no Instagram. Após deixa o programa, ela conseguiu 100 mil admiradores na rede social e celebrou a conquista. "Só tenho motivos para comemorar, o que estou vivendo de pós-BBB é muito mais do que sonhei um dia. 100 mil pessoas chegaram para acompanhar minha rotina, nas últimas 24 horas, é surreal! Fico feliz demais e grata por essa experiência que com certeza vai trazer muita mudança boa para mim e minha família", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leidy ganha presente inusitado

Leidy Elin ganhou um presente inusitado nesta quarta-feira, 27. A eliminada do BBB 24 encontrou alguns fãs de Davi na porta dos Estúdios Globo, e ganhou uma camiseta com o rosto de seu rival no programa estampado na peça. Saiba mais!