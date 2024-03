Leidy Elin, do BBB 24, ganha presente inusitado na porta da Globo

Leidy Elin, eliminada do BBB 24, atendeu alguns admiradores na porta dos Estúdios Globo, e foi surpreendida com um presente inusitado

Leidy Elin ganhou um presente inusitado nesta quarta-feira, 27. A eliminada do BBB 24 encontrou alguns fãs de Davi na porta dos Estúdios Globo, e ganhou uma camiseta com o rosto de seu rival no programa estampado na peça.

Além da foto do baiano, outro detalhe do presente acabou chamando a atenção. É que a camiseta também estava molhada, uma possível referência ao momento em que a trancista jogou a mala com todas as roupas do colega de confinamento na piscina, após os dois discutirem.

No local, também estavam alguns admiradores da agora ex-BBB, e ela fez questão de tirar foto com cada um deles. Além disso, Leidy encontrou a atriz e comediante Nany People, e posou sorridente ao lado dela.

A trancista deixou o programa após enfrentar o paredão contra Davi, Matteus e MC Bin Laden. Após a eliminação, ela participou do Bate-Papo BBB, e confessou que jogar as malas do rival na piscina não foi uma atitude legal. "Jogar a mala dele na piscina, eu falei lá dentro: foi bonito? Não! Não foi bonito. Faria de novo? Não, não faria. Em relação a discussão, eu desci o nível que nem ele. Pra mim, ele desce o nível pra todo mundo. Não é certo, minha mãe fica arrasada", comentou.

Confira:

Mãe de Leidy Elin reflete sobre eliminação da filha

Em participação no Encontro desta quarta-feira, 27, a mãe e o irmão de Leidy Elin, Carla e Thomas, falaram sobre a eliminação da sister no BBB 24. Ambos disseram que a participante passou dos limites quando jogou as roupas de Davi na piscina e ficaram torcendo para que ela não fizesse isso.

Após a eliminação com 88,33% dos votos, Carla confessou estar aliviada com a saída da filha do reality. "Ah, eu confesso que eu fiquei um pouco aliviada, porque ela já tava com muita pressão lá dentro, já tava chorando muito. Meu coração tava ficando muito apertado", contou. Thomas afirmou que, apesar de tudo, Leidy conseguiu mostrar um pouco da pessoa que ela é, mas ressaltou: "Ali dentro é jogo. Como é a essência da pessoa, só aqui fora mesmo". Saiba mais!