BBB 24: Mãe de Leidy Elin reflete sobre eliminação da filha: "Aliviada"

No programa 'Encontro', a mãe e o irmão de Leidy Elin opinaram sobre jornada da sister no BBB 24 e confessaram angústias durante o período

Em participação no Encontro desta quarta-feira, 27, a mãe e o irmão de Leidy Elin, Carla e Thomas, falaram sobre a eliminação da sister no BBB 24. Ambos disseram que a participante passou dos limites quando jogou as roupas de Davi na piscina e ficaram torcendo para que ela não fizesse isso.

Após a eliminação com 88,33% dos votos, Carla confessou estar aliviada com a saída da filha do reality. "Ah, eu confesso que eu fiquei um pouco aliviada, porque ela já tava com muita pressão lá dentro, já tava chorando muito. Meu coração tava ficando muito apertado", contou.

Thomas afirmou que, apesar de tudo, Leidy conseguiu mostrar um pouco da pessoa que ela é, mas ressaltou: "Ali dentro é jogo. Como é a essência da pessoa, só aqui fora mesmo".

Para eles, a eliminação faz parte do jogo e os embates com Davi são a consequência disso. "Não tem o que dizer [sobre esse ser o motivo para eliminação]. Cada um tem seus fãs, ela entrou sabendo disso."

Carla desabafou à apresentadora Patrícia Poeta que não conseguia dormir enquanto a filha estava na casa do BBB 24. "Ela é do tipo que fica na sala com o pay-per-view, achando, procurando onde ela está. E fica o tempo todo", compartilhou Thomas.

Ao ouvir falar sobre os hates que a filha sofreu nas redes sociais, a mãe da participante se emocionou. "Vocês não têm noção do tanto de coisa ruim que eu ouvi falar da minha filha. Coisas que eu sei que ela não é. É muito ruim isso. Por isso que eu nem me posicionava", disse.

Na sequência, Thomas afirmou que os ataques também foram racistas e pioravam conforme a sister entrava em conflitos na casa. "É uma situação bastante desconfortável, porque família não podia falar, amigos não podiam falar, ninguém poderia simplesmente defender a irmã ou se posicionar que era atacado. Isso não foi legal, isso foi além de jogo. Foi uma onda muito grande, ninguém quer passar por isso", disse.

Família de Leidy Elin encontra sister após rejeição

Eliminada no 14º Paredão do BBB 24, Leidy Elin (26) já se encontrou com sua família. A ex-sister deixou o reality global na noite da última terça-feira, 26, com 88,33% dos votos — uma das maiores rejeições da história do programa e a maior da edição.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da trancista e estudante de direito afirmou que a família foi a seu encontro ainda na noite de ontem, logo após a eliminação. Agora, a ex-participante do BBB deverá cumprir uma agenda de compromissos obrigatórios da Globo.

Antes desta eliminação, Raquele (23) havia atingido o primeiro lugar de rejeições da edição, e o top 10 de maiores rejeições da história do reality, sendo eliminada com 87,14% dos votos do público. Assim como ela, Leidy Elin não deve comparecer ao Domingão com Huck no próximo domingo, 31.

A trancista fez história em sua participação no programa. Ela passou 77 dias, dos 79 que ficou na casa, sem receber voto algum, quebrando o recorde de Bruna Griphao (25), que passou 69 dias sem ter sido escolhida por nenhum brother como opção para ir ao Paredão.

Para a família da ex-sister, ela alcançou o top 10 devido às suas estratégias de jogo. "O jogo interno da Leidy é muito bom, sem forçar amizades, sem correr de movimentações e sempre disposta a buscar aliados pra isso", afirmam os familiares.

Ela fazia parte do grupo do quarto Gnomo, e teve como maiores aliados na casa Marcus Vinícius (30) e Yasmin Brunet (35). Ao longo da temporada, a trancista teve embates com Davi (21), chegando a jogar as roupas do motorista de aplicativo na piscina.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LEIDY ELIN, EX-PARTICIPANTE DO BBB 24, NO INSTAGRAM: