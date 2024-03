BBB 24: Família de Leidy Elin encontra sister após rejeição; saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Leidy Elin confirmou encontro da ex-sister com a família após alta rejeição no BBB 24

Eliminada no 14º Paredão do BBB 24, Leidy Elin (26) já se encontrou com sua família. A ex-sister deixou o reality global na noite desta terça-feira, 26, com 88,33% dos votos —uma das maiores rejeições da história do programa e a maior da edição.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da trancista e estudante de direito afirmou que a família foi a seu encontro ainda na noite de ontem, logo após a eliminação. Agora, a ex-participante do BBB deverá cumprir uma agenda de compromissos obrigatórios da Globo .

Antes desta eliminação, Raquele (23) havia atingido o primeiro lugar de rejeições da edição, e o top 10 de maiores rejeições da história do reality, sendo eliminada com 87,14% dos votos do público. Assim como ela, Leidy Elin não deve comparecer ao Domingão com Huck no próximo domingo, 31.

A trancista fez história em sua participação no programa. Ela passou 77 dias, dos 79 que ficou na casa, sem receber voto algum, quebrando o recorde de Bruna Griphao (25), que passou 69 dias sem ter sido escolhida por nenhum brother como opção para ir ao Paredão.

Para a família da ex-sister, ela alcançou o top 10 devido às suas estratégias de jogo. "O jogo interno da Leidy é muito bom, sem forçar amizades, sem correr de movimentações e sempre disposta a buscar aliados pra isso", afirmam os familiares.

Ela fazia parte do grupo do quarto Gnomo, e teve como maiores aliados na casa Marcus Vinícius (30) e Yasmin Brunet (35). Ao longo da temporada, a trancista teve embates com Davi (21), chegando a jogar as roupas do motorista de aplicativo na piscina.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LEIDY ELIN, EX-PARTICIPANTE DO BBB 24, NO INSTAGRAM: