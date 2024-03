BBB 24: Família define Leidy Elin como 'sagaz' após 73 dias sem votos

Em entrevista à CARAS Brasil, família de Leidy Elin avaliou jogo interno da sister e celebrou sua chegada no top 10 do BBB 24

Leidy Elin (26) vem chamando atenção fora da casa mais vigiada do Brasil ao passar 73 dias do BBB 24 sem ter recebido um voto para ir ao Paredão. Na torcida, a família da trancista comemora o feito e exalta a sagacidade da sister de, mesmo sem seus maiores aliados, conseguir escapar da berlinda.

"O jogo interno da Leidy é muito bom, sem forçar amizades, sem correr de movimentações e sempre disposta a buscar aliados pra isso", afirma a família, em entrevista à CARAS Brasil. Até então, o recorde era da atriz Bruna Griphao (25) que ficou 69 dias sem receber votos durante o BBB 23 .

A trancista faz parte do top 10 da edição, e, ao longo do jogo viu seus maiores aliados, Marcus Vinicius (30) e Yasmin Brunet (35), serem escolhidos para deixar a casa. "Ela conseguiu, com seu jeitinho, ter aliados em todos os grupos e não ser primeira opção de voto deles."

Os familiares da sister dizem que costumam brincar que, nos dias de votação, ela usa a capa da invisibilidade dos filmes da saga Harry Potter. Apesar das brincadeiras, a família afirma que o comportamento da trancista no programa é reflexo do que ela é por trás das câmeras.

"Ela carregou todos esses adjetivos da vida pro jogo. Leidy sempre foi muito sagaz, esperta e esforçada. No jogo, ela conseguiu conquistar aliados sendo somente ela, sem filtro, sem medo, errando, acertando e se reerguendo a cada tombo."

A família diz estar feliz com a conquista da sister, no entanto, ainda carregam a preocupação da exposição e julgamentos que Leidy Elin pode receber após deixar o BBB. "Julgar o caráter, invalidar sua história, anular a construção de seus sentimentos, sua caminhada e suas dores, usando como embasamento o seu jogo, é muito louco e desproporcional."

Porém, eles asseguram que, independente de qual seja o futuro da trancista fora da casa, estarão prontos para apoiá-la. "Por aqui, a Leidy tem uma família gigante que a ama muito, que a acolherá e ajudará a se reerguer e se reencontrar quantas vezes forem necessárias."

