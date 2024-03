BBB 24: Leidy Elin revela qual atitude tomará se estiver cancelada

"Eu não tenho medo de ser cancelada", garantiu Leidy Elin em conversa com MC Bin Laden sobre sua participação no 'BBB 24'

No Quarto Gnomo do Big Brother Brasil 24, Leidy Elin conversou com MC Bin Laden sobre a possibilidade de estar cancelada pelo público do reality show da TV Globo.

A trancista, que recentemente jogou as roupas de Davi na piscina após uma briga, e que discutiu com Beatriz e Alane na manhã desta terça-feira, 19, revelou como vai agir caso realmente seja odiada fora do programa.

"Eu devo estar [cancelada] mesmo, se for do jeito que eu tô pensando, devo estar mesmo. O máximo que eu faço é que eu acabo com minhas redes sociais", confessou ela. "Eu te entendo porque eu tenho muito medo disso aí", respondeu o funkeiro.

Leidy, contudo, ressaltou para o brother que não tem medo do cancelamento. "Eu não tenho medo de ser cancelada. Você eu entendo, porque você é Camarote. Bin, eu não tinha nem mil seguidores, é um algo que eu não mexo, que eu não sou ligada real", explicou.

"O máximo que vai acontecer, vou voltar para a minha vida normal e não ter internet, não ter Instagram. Não quero saber de Instagram. O máximo que vai acontecer vai ser isso. E segue minha vida normal. Então eu não tenho medo de ser cancelada, de ser quem eu sou, eu não tenho", completou. "Eu tenho, mano", respondeu Bin.

Leidy já tá pronta para o cancelamento.pic.twitter.com/KNVUSgJ4O2 — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) March 19, 2024

Leidy Elin garante sobre seu jogo

Após Raquele causar no Sincerão desta segunda-feira, 18, ao dizer que Beatriz e Alane falavam mal de Isabelle, os brothers comentaram bastante sobre o assunto. Leidy Elin então opinou sobre a situação com seus aliados na casa.

A sister falou com Pitel sobre a relação da dupla com a dançarina. "É só a cunhã pegar a questão do que ela falou da dança. Dali ela tira", começou Pitel. "Qual dança?", perguntou Leidy. "A Alane não chamou a cunhã pra dizer que elas estavam disputando espaço?", disse a assistente social.

"Foi. Mas é isso que eu falo. Ali, uma fica tomando as dores da outra. Eu não tomo dores de ninguém, aqui é todo mundo de maior. Cada um que desenrole seu caô. Tá maluco? Vou ficar entrando no bagulho dos outros? Vou nada. Ali não, uma toma as dores da outra", declarou Leidy sobre sua postura no jogo. Saiba mais!