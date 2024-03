BBB 24: Leidy Elin garante sobre seu jogo: 'Não tomo dores de ninguém'

Após ver Raquele alegando que sisters falam mal de Isabelle, Leidy Elin garante que não toma as dores de ninguém dentro da casa

Após Raquele causar no Sincerão desta segunda-feira, 18, ao dizer que Beatriz e Alane falavam mal de Isabelle, os brothers comentaram bastante sobre o assunto. Leidy Elin então opinou sobre a situação com seus aliados na casa.

A sister, que nunca foi votada no paredão e está prestes a bater um recorde do reality, falou com Pitel sobre a relação da dupla com a dançarina. "É só a cunhã pegar a questão do que ela falou da dança. Dali ela tira", começou Pitel. “Qual dança?”, perguntou Leidy. “A Alane não chamou a cunhã pra dizer que elas estavam disputando espaço?”, disse a assistente social.

"Foi. Mas é isso que eu falo. Ali, uma fica tomando as dores da outra. Eu não tomo dores de ninguém, aqui é todo mundo de maior. Cada um que desenrole seu caô. Tá maluco? Vou ficar entrando no bagulho dos outros? Vou nada. Ali não, uma toma as dores da outra”, declarou Leidy sobre sua postura no jogo.

“E só o que acontece com elas é genuíno. Só a amizade delas é genuína, só a aproximação deles é genuína... Tudo deles é genuíno. O que sai daqueles cinco ali é falsidade, é jogo, é conveniência. E às vezes é conveniência mesmo, eu estou em um jogo. Vou fazer amizade lá fora, vou fortalecer o vínculo com vocês lá fora”, analisou Pitel.

Os brother então falaram sobre Davi não estar em nenhum pódio. "Ele ficou na m*****. Quando o Tadeu falou: 'Davi não está no pódio de ninguém [...]'", notou Lucas Henrique. "Ele achou muito que ele estaria no pódio do Matteus", falou Pitel, e o professor concordou. "Tomou no c*", disse Leidy Elin.

"Ou até no da Bia, porque ele colou na Bia de um jeito que de repente achou que estava até melhor do que o Matteus", analisou Fernanda. "Isso tem uma palavra. Quando a presidente saiu, ele se tornou agregado", comentou MC Bin Laden.

Brothers falam sobre Davi não ter sido escolhido para nenhum pódio no Sincerão. #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/qKQLgj8RoT — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024

Raquele expõe que Alane e Bia falavam mal de Isabelle

Raquele prometeu que iria disparar algumas verdades durante o Sincerão desta segunda-feira, 18, no Big Brother Brasil 24. A doceira não chamou Beatriz de 'idiota' como tinha prometido, mas decidiu expor que a vendedora e Alane falavam mal de Isabelle.

A emparedada colocou Alane, Beatriz e Davi no Painel da Eliminação com a justificativa de que as Fadas estão disputando o paredão com ela.

"Ela acha que o mundo gira em torno dela e não é isso", disse sobre a bailarina. Em seguida, ela disparou sobre a dupla que enfrenta na berlinda: "Desciam a lenha na Isabelle e agora estão andando como melhores amigas".