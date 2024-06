Leidy Elin como atriz? Ex-BBB esclarece se pretende seguir caminho

Em entrevista à CARAS Brasil, Leidy Elin analisa estreia como repórter e se recusa comentar sobre polêmico vídeo envolvendo Yasmin Brunet e Pocah

No último domingo, 9, a ex-BBB Leidy Elin (26) estreou como repórter e ficou responsável pela cobertura do Festival Salve o Sul. O seu desempenho chamou atenção nas redes sociais e levantou rumores de que Leidy deve seguir na carreira artística como apresentadora ou atriz. Em entrevista à CARAS Brasil, ela esclarece se pretende trilhar por esse caminho: "Me jogar".

Durante a conversa, a ex-BBB reforça que não descarta a possibilidade de realizar algum projeto no audiovisual como atriz, mas sua prioridade mesmo é trabalhar com comunicação e ser apresentadora, pois gosta de entrevistar e pretende seguir por esse caminho.

"Já vieram alguns projetos, eu fui até fazer preparação e dinâmicas, pretendo, mas é ó que eu falo, são muitos caminhos, muitos meios. Tem essa coisa de ser apresentadora, eu acho que chama muito mais a minha atenção de apresentar, entrevistar de falar e de articular, sou uma pessoa muito articulada, gosto de conversar", confessa.

Porém, Leidy afirma que se surgir algum projeto no audiovisual, ela estará disponível: "E tem também atuação, os dois conversam muito, então, eu estou de portas abertas, pode ser como apresentadora, se eu seguir. Se aparecer algo como atriz de filme, série ou uma novela, vou me jogar também!", declara.

NÃO QUER SE PRONUNCIAR

Durante sua passagem pelo Festival Salve o Sul, circulou um vídeo no X, antigo Twitter, onde Leidy Elin aparece atrás de Pocah (29) e Yasmin Brunet (36) na plateia do evento e tenta interagir com a brincadeira das duas durante um dos shows do festival. Nas imagens, é possível ver que a modelo e a cantora ignoram completamente a presença da ex-BBB.

Yasmin e Leidy eram grandes amigas dentro da casa mais vigiada do país, porém o vídeo levantou rumores de que a amizade das duas não permaneceu após o programa. Durante entrevista com a CARAS Brasil, Leidy se negou a comentar sobre esse assunto, ela foi questionada se sentiu excluída, mas reforçou que não pretende dar nenhuma declaração com relação ao vídeo.

