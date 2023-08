Graziella Schmitt comemora aniversário da filha mais velha com festa luxuosa

A atriz Graziella Schmitt mostrou os detalhes da festa luxuosa da filha, Constance, que completou quatro anos

A atriz Graziella Schmitt encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 1º, ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com o ator Paulo Leal, completou quatro anos de vida no dia 25 de julho.

Para comemorar a data especial, a artista preparou uma festa luxuosa para a primogênita. A celebração teve como tema a personagem Minnie, da Disney, e contou com a presença dos familiares e amigos do casal. O aniversário foi comemorado ao ar livre, e decorado com muitos balões coloridos e flores, além do bolo e doces personalizados.

Ao dividir os detalhes da festa, Graziella celebrou a vida da filha. "Nossa princesa tá crescendo tão rápido… 4 aninhos já! Constance é um tesouro pra gente. Nós te amamos muito, filha! É uma alegria comemorarmos com pessoas tão queridas pra nós (tá faltando gente na foto!)", escreveu a artista na legenda da publicação.

No dia em que Constance completou mais um ano, a atriz postou várias fotos fazendo caras e bocas com a menina e se derrete: "Viva, Constance!! 4 anos hoje da nossa riqueza. 'Os filhos são um presente do SENHOR; eles são uma verdadeira bênção.' Salmos 127.3", disse ela, que também é mãe de Chloé, que fará dois anos em novembro.

Vale lembrar que Graziella encerrou recentemente as gravações da sétima temporada da série Reis, da Record. Na trama bíblica ela interpreta a personagem Naava. "Encerrei meu ciclo de gravações da sétima temporada da série Reis. Foram cinco meses de um tempo incrível, com pessoas queridas demais, desde a direção, produção, elenco, equipe técnica… Muito obrigada a todos pelo carinho, cuidado e empenho. Foi uma honra poder contar essa história [...]", disse ela nas redes sociais.

Confira as fotos da festa de aniversário:

