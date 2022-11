Ao lado da família, Graziella Schmitt comemora aniversário de 1 ano da filha caçula: "Pura alegria"

A atriz Graziella Schmitt reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário da filha e mostrou os detalhes da festa

Graziella Schmitt (41) dividiu com os seguidores das redes sociais as fotos do aniversário de um ano de sua filha caçula, Chloé.

Nas imagens publicadas no Instagram nesta segunda-feira, 14, a atriz aparece ao lado do marido, o ator Paulo Leal, da filha mais velha do casal, Constance (3), e dos familiares e amigos que marcaram presença no evento.

"Hoje é dia de celebrar a vida da nossa caçulinha Chloé! 1 aninho de pura alegria na companhia dessa pequena… Obrigada Senhor pela vida dessa riqueza que nos enche de felicidade! No último sábado comemoramos com a família e os amigos, numa tarde muito gostosa o niver da nossa pequenininha e nos sentimos realmente abençoados por isso! E nesse clima, bora comemorar mais, porque aqui em casa a gente ama uma festa!", escreveu a artista.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa e uma presilha na cabeça. A festa contou com muitos docinhos e algodão-doce, e estava decorado com muitos balões coloridos e flores.

Confira as fotos da festa de aniversário da filha de Graziella Schmitt:

Aniversário de casamento

Recentemente, Graziella usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A atriz completou sete anos de casada com o ator Paulo Leal, e compartilhou uma sequência de cliques marcantes para festejar mais um ano com o amado. Ela recordou cliques raros da família, incluindo algumas do começo do relacionamento, de seu casamento e também das filhas, Constance e Chloé, e fez uma linda declaração.

