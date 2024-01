Mais um! Grazie Schmitt revela que está grávida pela terceira vez

Estrela da série Reis, da Record TV, Grazie Schmitt revela que vai ser mãe pela terceira e mostra a barriguinha em crescimento

A atriz Grazie Schmitt está grávida pela terceira vez! Ela e o marido, Paulo Leal, contaram a novidade para os fãs nesta segunda-feira, 22, por meio de um post nas redes sociais.

Nas fotos, os dois apareceram sorridentes e fazendo carinho na barriguinha de grávida dela, que já está começando a aparecer. Na legenda, eles contaram que este será o terceiro filho deles, que são pais de Constance e Chloé.

"Ahhhh que alegria!!! Estamos muito felizes em compartilhar que o terceiro está a caminho!! Uhuuuuuu!! Nossa família está crescendo! Deus é bom e certamente a sua bondade nos alcança todos os dias das nossas vidas!! Vamooooooo!!!! Ahh..e desta vez já sabemos se é menino ou menina… Quem adivinha?", contaram na legenda.

Recentemente, Grazie esteve no elenco da série bíblica Reis, da Record TV.

Festa de aniversário da Constance

A atriz Graziella Schmitt encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Constance. A menina, fruto de seu casamento com o ator Paulo Leal, completou quatro anos de vida no dia 25 de julho.

Para comemorar a data especial, a artista preparou uma festa luxuosa para a primogênita. A celebração teve como tema a personagem Minnie, da Disney, e contou com a presença dos familiares e amigos do casal. O aniversário foi comemorado ao ar livre, e decorado com muitos balões coloridos e flores, além do bolo e doces personalizados.

Ao dividir os detalhes da festa, Graziella celebrou a vida da filha. "Nossa princesa tá crescendo tão rápido… 4 aninhos já! Constance é um tesouro pra gente. Nós te amamos muito, filha! É uma alegria comemorarmos com pessoas tão queridas pra nós (tá faltando gente na foto!)", escreveu a artista na legenda da publicação.

No dia em que Constance completou mais um ano, a atriz postou várias fotos fazendo caras e bocas com a menina e se derrete: "Viva, Constance!! 4 anos hoje da nossa riqueza. 'Os filhos são um presente do SENHOR; eles são uma verdadeira bênção.' Salmos 127.3", disse ela, que também é mãe de Chloé, que fará dois anos em novembro.