Virginia Fonseca revela tradição com suas filhas: ‘Tem que pedir’

A influencer Virginia Fonseca é questionada por fã ao mostrar tradição com suas filhas e explica o motivo da prática em sua casa

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao responder uma pergunta de um fã sobre uma tradição de sua casa. Ela mostrou que ensinou suas filhas a pedirem benção para os pais na rotina diária.

Então, um fã questionou o motivo para as meninas pedirem a benção no meio da tarde. “Por que pede benção a elas essas horário?”, perguntou o seguidor. E ela respondeu que a tradição envolve qualquer saída de casa. “Porque elas vão sair de casa para ir para o hipismo”, disse ela.

Logo depois, ela explicou a tradição. “Aqui em casa não dorme sem pedir benção! Quando acorda, tem que pedir benção e quando vai sair de casa tem que pedir benção”, afirmou.

Virginia Fonseca é casada com Zé Felipe e espera o nascimento do terceiro filho, José Leonardo. Os dois já são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Virginia Fonseca revela se Lucas Guedez está morando em sua mansão

Mais cedo nesta sexta-feira, 7, Virginia Fonseca falou sobre sua amizade com o influenciador Lucas Guedes. Os dois são muito próximos e ele é uma presença constante em sua casa e na sua rotina. Com isso, os internautas ficaram curiosos e perguntaram se ele foi morar com a influencer. Porém, ela negou.

Virginia reagiu ao ser questionada se ele está morando em sua casa. “Infelizmente não [risos]”, disse ela. Então, a estrela explicou o carinho enorme de sua família pelo amigo.

“A gente ama a companhia do Lu. As Marias amam ele, nossa família toda se diverte horrores quando ele está! Então, a gente fica pedindo para ele ficar com a gente. Inclusive, hoje ele ia continuar em São Paulo, mas a gente pediu para ele voltar para Mangaratiba e ele está voltando. A companhia dele é maravilhosa e, quando ele não consegue estar com a gente por algum compromisso dele, a gente fica triste real. Mas, enfim, ele é uma pessoa que todos realmente querem por perto”, declarou.