Noivo de Bley, Rangel revela como lida com preconceito: ‘Grande medo’

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS Brasil, Rangel revela detalhes de casamento e reflete sobre preconceito

Lucas Rangel (26) está na sua melhor fase. Noivo de Lucas Bley (31), ele prepara uma festa intimista para oficializar a união. No entanto, antes de assumir publicamente o relacionamento, o youtuber conta que teve medo de ser abandonado por seus mais de 23 milhões de seguidores no Instagram. Em entrevista à Revista CARAS, o influenciador digital revela como lida com preconceito sobre sua orientação sexual.

"Eu e o Lucas, na verdade, nunca passamos por muito preconceito e esse era um grande medo meu antes de contar ao mundo sobre a minha sexualidade. Tinha receio que me xingassem, virassem as costas para mim, deixassem de me acompanhar. Mas foi totalmente diferente", conta.

O também apresentador reflete sobre a recepção do público com a revelação do seu namoro com Bley. Surpreso, ele ressalta a importância de pessoas da comunidade LGBTQIA+ terem espaço na mídia para que a representatividade seja reforçada.

"Fomos totalmente abraçados. Isso é importante porque significa mais representatividade com mais casais homoafetivos na mídia. Nós é que vamos ajudar a diminuir esse preconceito. Eu acho que essas coisas não me afetam tanto porque não dou espaço para isso me afetar", explica.

Casamento

A cerimônia de união entre Rangel e Bley ainda não tem uma data definida. O que o casal sabe é que o evento será intimista, apenas para familiares e melhores amigos. Quem ficar de fora da lista de convidados vai poder acompanhar todo o processo em uma série pensada pelos dois.

A produção deve ser lançada no canal de YouTube do influenciador digital. Para o grande dia, algumas fotos devem ser disponibilizadas nas contas de Instagram dos dois. "Não temos nada preparado, mas todo mundo vai conseguir acompanhar, porque gravaremos todo o processo".

Enquanto o casamento não chega, os influenciadores vivem juntos numa mansão de 1.000 m² em Belo Horizonte. "Pedir em noivado e já se mudar para uma casa nova é coisa de filme! ", finaliza sobre a realização do sonho.