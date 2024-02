Sabrina Sato revela como se empoderou para combater julgamentos sobre o corpo

Em entrevista à Revista CARAS, Sabrina Sato conta como lutar contra críticas sobre o corpo e fala sobre empoderamento feminino

Considerada uma das mulheres mais belas do país, Sabrina Sato (43) reflete sobre críticas ao corpo das mulheres e cobranças para um determinado "padrão de beleza". Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do GNT conta ter se empoderado depois da chegada da maternidade. Ela é mãe de Zoe (5), fruto do antigo casamento com Duda Nagle (40).

"Ao longo dos anos, vemos mulheres sendo constantemente julgadas e expostas só por serem elas mesmas, independente do corpo, cor, classe social, estamos sempre vulneráveis ao que pensam de nós. Depois de encarar a maternidade e passar por muitas experiências ao longo da carreira, ganhei uma visão mais madura e empoderada sobre o que realmente significa estar de bem comigo mesma", conta.

A jurada do The Masked Singer, reality show de mascarados exibido aos domingos pela Globo, revela se sentir bem com a sua imagem e áreas da vida. "Tenho me esforçado bastante para equilibrar todas as partes importantes da minha vida, mas sempre sem me cobrar demais, sabe?".

Com a crescente nas cobranças e ataques ao corpo das mulheres nas redes sociais e fora do virtual, a apresentadora acredita que é importante a união das mulheres, principalmente quando é assunto é a formação da nova geração.

"É super importante que a gente quebre essa corrente de ódio direcionada às mulheres e que eduque as próximas gerações, especialmente as meninas, para que elas possam ter liberdade pra seguir seus desejos e se sentirem confortáveis com seus corpos, personalidade e desejos".

Carnaval da Sabrina

A apresentadora é uma das principais personalidades do da festa popular brasileira. Dona de looks impecáveis e samba no pé, Sabrina Sato também conta com o carisma natural para brilhar na avenida. Em SP, ela será rainha de um badalado camarote. A presença da estrela é um dos momentos mais aguardados no espaço.

No Rio de Janeiro, a mãe de Zoe vai desfilar novamente como rainha de bateria de Vila Isabel. São mais de 13 anos que a apresentadora está copando o posto da agremiação do Grupo Especial das Escolas de Samba.