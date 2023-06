Quem são os ex-namorados de Sabrina Sato? Lista vai de humorista a ex-BBB

Relembre alguns dos ex-namorados de Sabrina Sato antes de Duda Nagle

Solteira desde sua separação com Duda Nagle (40), Sabrina Sato (42) estaria vivendo um affair "leve e sem compromisso" com o ex-BBBPaulo André (24), segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL. A musa, que fez questão de negar a relação amorosa, já viveu outros romances com ex-participantes do reality. Com uma lista que vai de ex-BBB a humorista e ator, relembre alguns dos ex-namorados de Sabrina Sato.

Com uma separação no início de 2023, Sabrina Sato manteve seu casamento com o ator Duda Nagle por sete anos. Os dois se conheceram pelas redes sociais e, após dois anos de união em matrimônio, tiveram a pequena Zoe (4), em 2018.

Antes da relação, Sabrina Sato engatou um romance com o ator João Vicente (40), em 2013. Apesar do término em 2015, os dois permanceram amigos e foram flagrados juntos em um evento após a musa se separar. Atualmente, a dupla também se prepara para comandar o reality show Let Love, como explicou a apresentadora ao colunista Lucas Pasin, do UOL: "O novo reality vai ser incrível, vai ser sobre amor, é uma forma linda de você conhecer as pessoas e você se conectar com elas. [Trabalhar] com o João é sempre uma festa. Ele é maravilhoso, a gente se dá muito bem. Temos uma química boa, uma troca boa e vocês vão poder acompanhar tudo isso".

